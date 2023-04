Román Rodríguez sinala aos docentes e aos profesionais de atención á diversidade como o piar do modelo de ensino inclusivo de Galicia

O conselleiro entrega os Premios Boas Prácticas de Educación Inclusiva a centros de toda a Comunidade, correspondentes ás tres últimas edicións

Aposta pola colaboración para construír unha escola plenamente inclusiva “na que cada alumno vexa fortalecidos os seus talentos e as súas capacidades”

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, entregou hoxe os Premios Boas Prácticas de Educación Inclusiva a centros de toda Galicia polo traballo desenvolvido en prol da atención á diversidade e da inclusión educativa. Un recoñecemento que ten por obxectivo promover unha escola que garanta o estímulo das capacidades de todo o alumnado e contribúa a creación de contornas e culturas inclusivas.

Na súa intervención, o titular o departamento educativo da Xunta salientou a calidade das iniciativas premiadas, “apostas polo teatro como estratexia inclusiva, obradoiros para o reforzo competencial dos profesionais educativos ou creación de glosarios con linguaxe de signos para facilitar a integración académica, proxectos impresionantes e beneficiosos non só para o alumnado, senón tamén para os propios docentes”, explicou.

Neste sentido, puxo en valor o sistema de atención á diversidade do ensino galego que, cun 94% do alumnado con necesidades específicas de atención educativa integrado en centros ordinarios, é o máis inclusivo de todo o Estado, tal e como reflicten os últimos datos publicados polo Ministerio de Educación a semana pasada.

“O piar deste modelo de inclusión educativa son os docentes e os arredor de 4.000 profesionais de atención á diversidade, a vosa implicación é o factor básico para o desenvolvemento das capacidades do alumnado con necesidades especiais, polo que é necesario agradecervos o voso traballo”, destacou o conselleiro, que puxo tamén de relevancia o papel colaborador no ensino das entidades comprometidas coa atención á diversidade.

“Para a educación do presente e para a educación do futuro, é fundamental a cooperación de cara a sustentar unha folla de ruta común que permita construír unha escola plenamente inclusiva,

na que cada alumno vexa fortalecidos os seus talentos e as súas capacidades coas ferramentas apropiadas”, rematou.

A convocatoria establece dúas categorías. Na primeira delas, a A, recoñécese o traballo de centros de Educación Infantil e Educación Primaria; mentres que na segunda, a B, se valora o labor dos de Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato, Formación Profesional, formación de persoas adultas e ensinanzas de réxime especial.

En cada unha delas hai catro galardóns. Así, os centros que obtiveron o primeiro premio reciben 5.000 ?, os recoñecidos co segundo 2.500 ? e os do terceiro 1.000 ?, mentres que os do accésit reciben 500 ?. Ademais, os centros galardoados co primeiro premio de cada unha das categorías obteñen o distintivo de Centro Educativo Inclusivo.

A listaxe de centros que recolleron hoxe os premios, correspondentes ás tres últimas edicións, é a recollida na seguinte táboa:

1º premio e distintivo de Centro Educativo Inclusivo

2º premio

3º premio

CEIP Apóstolo Santiago (Santiago de Compostela, A Coruña)

Accésit

1º premio e distintivo de Centro Educativo Inclusivo

2º premio

3º premio

CEE Manuel López Navalón (Santiago de Compostela, A Coruña)

Accésit

1º premio e distintivo de Centro Educativo Inclusivo

2º premio

3º premio

CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios (Ponteareas, Pontevedra)

Accésit

1º premio e distintivo de Centro Educativo Inclusivo

2º premio

3º premio

Accésit

1º premio e distintivo de Centro Educativo Inclusivo

2º premio

3º premio

CEIP Plurilingüe de Monforte de Lemos (Monforte de Lemos, Lugo)

Accésit

1º premio e distintivo de Centro Educativo Inclusivo

2º premio

3º premio

Accésit





