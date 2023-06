Román Rodríguez salienta a importante contribución da Lei de normalización lingüística para garantir avances no uso do galego nos últimos 40 anos

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades participa no Parlamento de Galicia na apertura da exposición conmemorativa do aniversario da Lei

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, referiuse hoxe aos avances que a Lei de Normalización Lingüística de Galicia supuxeron para garantir que, 40 anos despois, “a lingua galega estea presente en todos os ámbitos”.

O titular de Cultura da Xunta fixo estas declaracións durante o acto de apertura da exposición A forza da palabra. Lei de Normalización Lingüística de Galicia (1983–2023) que organiza o Parlamento de Galicia co gallo do aniversario da posta en marcha desta lei.

“Fomos pioneiros na elaboración dunha folla de ruta transversal que tiña unha visión de futuro e que posibilitou que Galicia avanzara de xeito firme e continuado”, engadiu ao tempo que recordou as posibilidades de futuro que se abren agora en ámbitos como o tecnolóxico. “Nestes 40 anos apareceron novas realidades ás que o galego se tivo que adaptar e estamos preparados con iniciativas como o Proxecto Nós, que é xa unha realidade e co que estamos garantindo que o galego forme parte dos novos usos tecnolóxicos, ao mesmo nivel que as grandes linguas do mundo”, afirmou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando