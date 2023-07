Román Rodríguez salienta a capacidade do Festivalle para achegar a obra do autor a novos públicos e consolidarse como referencia cultural no verán

O conselleiro participa en Vilanova de Arousa na presentación da segunda edición que comeza o 10 de xullo e contará coa estrea do último espectáculo de ‘El Brujo’

“O seu carácter monográfico e a gran calidade artística das propostas xerarán, un ano máis, un importante efecto tractor en Vilanova de Arousa”, afirma

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, participou hoxe na presentación da segunda edición do Festivalle, unha cita da que resaltou a súa capacidade para seguir trasladando a novos públicos a obra do autor, “ao tempo que se consolida como un dos eventos culturais de referencia do verán en Galicia polo seu prestixio dramatúrxico contemporáneo”.

Neste sentido, referiuse a que o festival pon o foco no teatro e suma actividades de rúa, como unha ruta turístico–cultural ou exposicións para achegarse a máis persoas. “O feito de que sexa un festival monográfico axuda a proxectar aínda máis a obra de Valle–Inclán ao igual que a gran calidade artística das propostas. Unha combinación que, un ano máis, xerará un efecto tractor a Vilanova de Arousa”, expresou.

Román Rodríguez felicitou ao seu director, José Luis Méndez Romeu, e á Asociación de Amigos de Valle–Inclán pola súa iniciativa. “Non hai un festival en toda España que se entregue tanto e tan ben ao legado de Valle–Inclán, que segue sendo fonte inesgotable de inspiración para xeracións enteiras de dramaturgos”, indicou. Por iso, animou a participar das actividades que darán comezo o vindeiro 10 de xullo.

O festival conta co apoio da Xunta de Galicia e intégrase nas máis de 2.500 propostas culturais impulsadas polo Goberno autonómico este verán na súa programación co lema A cultura de Galicia é un culturON. Desenvolverase ata o 15 de xullo en Vilanova de Arousa e incluirá seis producións teatrais. Así, o luns 10 representarase

Don Ramón del Valle–Inclán

, un monólogo de Pedro Casablanc, acompañado do pianista, baseado no texto de Gómez de la Serna, espectáculo estreado no Teatro Español de Madrid.

O martes 11 será a quenda de Morfeo Teatro co

nLos cuernos de Don Friolera ; o mércores 12 de El alma de Valle–Inclán , a cargo de Rafael Álvarez El Brujo quen, o xoves 13, presentará no festival La lámpara maravillosa , a estrea absoluta desta edición. O venres 14, a Escola Superior de Arte Dramática de Galicia ofrecerá a súa representación de A cabeza do Bautista , e o sábado, como remate da programación, a compañía El callejón del Gato deleitará ao público infantil con La cabeza del dragón .

Ademais de teatro, tamén se programará unha exposición de debuxos de Siro López sobre personaxes de Valle–Inclán e está previsto lanzar unha nova edición do curso académico xa celebrado na primeira edición arredor da súa obra. Así mesmo, retomarase a ruta turístico–cultural A xeografía de Valle–Inclán , que en 2022 percorreu lugares relacionados coa vida do autor ou citados nas súas obras.

