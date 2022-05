Román Rodríguez refírese á innovación como o factor diferencial para garantir a calidade da educación

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade en funcións inaugura o V Encontro de Experiencias EducaTIC 2022 en Arteixo

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade en funcións, Román Rodríguez, inaugurou hoxe o V encontro de Experiencias EducaTIC 2022 no Centro Arteixo Innovación, no que especialistas en educación e innovación intercambian ideas vencelladas co uso das Tecnoloxías da Información e Comunicación no eido educativo.

Na súa intervención, o representante da Xunta de Galicia celebrou que se leven a cabo este tipo de eventos no seo da comunidade educativa para seguir avanzando “en propostas que fortalezan o noso modelo e contribúan a unha ensinanza aberta, plural e diversa”. Neste sentido, Román Rodríguez referiuse á innovación como o factor diferencial para garantir que as principais características que representen o noso modelo educativo sigan sendo a calidade e a equidade.

“Se queremos que a educación galega continúe como un referente nacional debemos avanzar na dinamización pedagóxica a través da dixitalización, as competencias dixitais ou iniciativas como os polos creativos, os espazos maker ou os clubs de ciencia”, explicou Román Rodríguez antes de lembrar que o Goberno galego ten en marcha a Estratexia da Educación Dixital 2030, unha folla de ruta que aposta pola innovación e pola incorporación de tecnoloxías STEM á actividade docente.

Para rematar, o conselleiro en funcións agradeceu a implicación de todos os profesionais docentes e o seu compromiso con un modelo que segue medrando en base ao esforzo colectivo, a inclusión e a equidade.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.