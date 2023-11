Román Rodríguez presenta un novo Galiverso que reconstrúe coa realidade virtual a vella vila de Portomarín asolagada hai 60 anos

Os veciños de Portomarín son os primeiros en probar esta nova experiencia de realidade virtual que poderá visitarse tamén proximamente na Cidade da Cultura

O conselleiro de Cultura subliña o potencial das novas tecnoloxías inmersivas para trasladarnos física e emocionalmente a un pasado que non é posible recuperar

A recreación é froito dun amplo traballo de documentación a través dos relatos dos veciños e dos fondos fotográficos e fílmicos que se conservan da época

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, presentou esta mañá o proxecto da nova instalación de realidade virtual Galiverso. O vello Portomarín, que grazas á tecnoloxía en 3D recrea esta antiga vila luguesa, anegada pola construción do encoro de Belesar en 1963.

Román Rodríguez subliñou que a experiencia parte dun exercicio de memoria colectiva que, apoiado nas novas tecnoloxías de realidade virtual e aumentada, debuxa “unha cartografía dixital que recupera as casas e algúns dos seus edificios máis notables do concello”, como a igrexa ou o Hospital de peregrinos.

A veciñanza de Portomarín foi a primeira en colocar as lentes virtuais para volver camiñar polas desaparecidas rúas do centro da vila, unha viaxe no tempo ata o verán de 1962 que, explicou o conselleiro, foi deseñada co máximo rigor científico e a través dun amplo proceso de documentación.

As gravacións da época conservadas na Filmoteca de Galicia, as máis de 40.000 fotografías que atesoura Foto Pereira en Portomarín e a memoria dos habitantes da propia vila serviron de base para un minucioso traballo que contou coa participación de profesores da Universidade de Santiago de Compostela, expertos do Centro Infográfico Galego e especialistas en vídeo, arte en 3D, historia e programación.

poderá visitarse proximamente, de maneira gratuíta, tanto na localidade luguesa como tamén no Museo Centro Gaiás da Cidade da Cultura.

O encoro de Belesar, creado na pasada década dos 60 para abastecer unha central hidroeléctrica, é a presa artificial máis grande sobre o río Miño. Ocupa unha superficie de 2.000 hectáreas entre os concellos de Taboada, Chantada, O Saviñao, Paradela, O Páramo, Guntín e Portomarín. Ademais do vello Portomarín, que foi reedificado preto da súa antiga localización, coa construción do encoro quedaron inundados outros lugares habitados como Mourulle, Pincelo, Abeledo ou Portomeñe e tamén os restos arqueolóxicos de Castro Candaz.

Román Rodríguez convidou a todos os portomarinenses “a mergullarse nesta nova realidade e descubrir a historia da súa vila a través do Galiverso, o que sen dúbida será un antes e un despois no coñecemento da súa cultura, do seu patrimonio e da súa memoria”.

A nova instalación de Galiverso. O vello Portomarín continúa a aposta da Xunta de Galicia por amosar dunha maneira diferente e aberta a riqueza histórica e natural do país, e poñer en valor o potencial da industria cultural e creativa galega nas contornas virtuais.

Ata hoxe, máis de 10.000 persoas visitaron no Museo Centro Gaiás as dúas experiencias ofrecidas dentro do Galiverso. A primeira delas recreaba 12 escenarios que achegaban monumentos, paisaxes e sitios de gran valor cultural, histórico e turístico das catro provincias galegas, como a cripta do Apóstolo na Catedral de Santiago, o canón do Sil, a Torre de Hércules na Coruña ou o templo romano de Santalla de Bóveda en Mera (Lugo). Na segunda, titulada Galiverso somerxido, proponse unha viaxe virtual en batiscafo polos fondos mariños da costa galega, descubrindo as especies de animais e plantas que os habitan e tamén os tesouros arqueolóxicos que agochan.

Fóra do Gaiás, o Galiverso chegou tamén á Casa de Galicia en Madrid e aos 85 centros de secundaria galegos que contan cun Polo Creativo.

