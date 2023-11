Román Rodríguez pon a mostra A nosa arte como exemplo do papel divulgador do patrimonio artístico que custodia o Parlamento de Galicia

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Lugo, 9 de novembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado do delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias, participou na inauguración da exposición A nosa arte. Colección do Parlamento de Galicia en Afundación de Lugo, unha mostra itinerante e adaptada a cada cidade co obxectivo de difundir a colección do Parlamento de Galicia.

Esta mostra enmárcase “na vontade de dotar de maior apertura ao Parlamento de Galicia e de divulgar o seu patrimonio artístico, ademais de constituír unha homenaxe a todos os que colaboraron a forxar o país que hoxe coñecemos desde as súas contribucións”, anotou Román Rodríguez sobre esta escolma que constitúe unha “máis que nutrida mostra de 40 anos de intensos movementos artísticos en Galicia”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando