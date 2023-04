Román Rodríguez insta ao Goberno central a escoitar ás universidades na reforma da ABAU

“Compartimos coas universidades que o cambio da ABAU é apresurado e que faltan garantías”, manifesta no Parlamento de Galicia



A Xunta encargou unha análise técnica das probas piloto, da que se desprende que non se corresponden cun modelo competencial e que os criterios de avaliación son abertos e subxectivos, co cal se incrementará a desigualdade entre os alumnos



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, instou hoxe ao Goberno Central a escoitar ás universidades na reforma da ABAU. Nunha intervención no Parlamento de Galicia, o titular do departamento educativo da Xunta lembrou que recentemente as universidades públicas de todo o Estado “teñen manifestado, a través de alegacións, que ven con preocupación a viabilidade de implantar o modelo de avaliación de competencias para o acceso á universidade xa no vindeiro ano”. “Compartimos coas universidades que o cambio da ABAU é apresurado e que faltan garantías”, manifestou.

“Galicia exerce a lealdade institucional, pero non pode calar sobre os asuntos que lle preocupan”, afirmou o conselleiro. Así, xa o manifestamos en varias ocasión ao longo deste proceso de vaivéns que mantén o Ministerio de Educación y FP, ao que pedimos reflexión”, sinalou, lamentando que o proceso actual “é unha cerimonia da confusión para os alumnos e as súas familias”, algo compartido por comunidades de distinto signo político.

Román Rodríguez fixo fincapé na petición que leva facendo Galicia desde hai anos dunha proba única en toda España, con criterios homoxéneos de esixencia e corrección. Fronte a isto, as propostas do Ministerio perpetúan un modelo que non soluciona o problema actual, con 17 exames e formas de corrixir diferentes para acceder a un sistema universitario de distrito único.

Desde Galicia propúxose comezar de cero, con propostas como un control estandarizado das probas, que permitan homoxeneizar o seu grao de dificultade, e a creación dunha comisión estatal de carácter técnico para homologar as probas de cada comunidade autónoma como paso previo a súa realización. Esta comisión tamén revisaría as cualificacións obtidas en cada territorio co fin de axustar o necesario para preservar a igualdade no acceso á universidade.

A Xunta considera imprescindible, ademais, que se aclare a duración do réxime transitorio previsto no borrador de real decreto, así como o calendario de implantación do modelo definitivo.

Ademais, da análise feita das probas piloto impulsadas polo Ministerio

despréndense novas preocupacións. “Encargamos unha análise a unha comisión de expertos formada por inspectores de educación con experiencia na elaboración de probas, que concluíu que os exames non se corresponden co o que é propiamente unha proba competencial e que os criterios de avaliación son tan abertos e subxectivos que dificilmente poden dispoñer dunhas rúbricas adecuadas para avalialos”, explicou o conselleiro.

Tendo en conta que a previsión do Ministerio é que a ABAU do vindeiro curso 2023–24 teña xa carácter competencial, é preciso resolver este déficit de

formación no referente á confección de instrumentos de avaliación deste tipo

En calquera caso, a Xunta está a deseñar unha formación para os inspectores e profesores que forman parte dos grupos de traballo da ABAU, co obxectivo de axudarlles a elaborar e preparar exames que respondan a unha ensinanza competencial conforme aos criterios da LOMLOE.

O obxectivo é axudar á comunidade educativa nunha transición pautada cara exames competenciais, tal e como propón o borrador do real decreto que regulará a nova ABAU.





