Román Rodríguez gaba o papel dos premios San Clemente Rosalía-Abanca no fomento do hábito lector dos estudantes

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, subliña a importancia dos premios San Clemente Rosalía–Abanca a prol da cultura literaria e, especialmente, do fomento do hábito lector entre os estudantes. Así o sinalou esta tarde durante a entrega da edición deste ano (a vixésimo sexta) dos galardóns, así como da anterior (a vixésimo quinta) que non se puidera organizar debido á pandemia.

O titular de Educación do Goberno galego destacou o feito de que os premios sexan fallados polos estudantes de distintos institutos galegos e de fóra liderados polo IES Rosalía de Castro de Santiago “fai que sexas un galardóns especiais dun certame que demostra que temos xuventude lectora que goza coa cultura”. Tamén salientou o “gran nivel” dos autores seleccionados. Na edición deste ano os premios foron para María Rei (lingua galega), Sara Jaramillo (lingua astelá) e Audur Ava Ólafsdóttir (lingua estranxeira). Na edición do ano pasado recaeron en Emma Pedreira (lingua galega), Carlos Busqued (lingua castelá) e Antonio Manzini (lingua estranxeira).





