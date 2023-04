Román Rodríguez gaba o labor do festival Xacobeo Clarinet Fest para consolidar o potencial musical de Lalín e do resto da comarca do Deza

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades participa na presentación da cuarta edición que se celebrará do 14 ao 22 de xullo co apoio da Xunta

Lalín (Pontevedra), 1 de abril de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, gabou hoxe o papel do festival Xacobeo Clarinet Fest para consolidar “o gran potencial musical” da comarca do Deza. Así o manifestou durante a presentación da nova edición que se celebrará neste concello pontevedrés do 14 ao 22 de xullo co apoio da Xunta de Galicia e para a que hoxe se abriu o prazo para participar.

Felicitou aos impulsores por ser quen de crear unha iniciativa que destaca tanto de xeito artístico como tamén pedagóxico ao destinarse por unha banda a estudantes, clarinetistas profesionais e afeccionados, e por outra, ao público xeral. Destacou, tamén, a programación complementaria que incluirá concertos, exposicións, conferencias así como distintas clases maxistrais realizadas polos artistas convidados.

Nesta cuarta edición contarase coa presenza de recoñecidos clarinetistas de diferentes nacionalidades e directores de orquestra e pianistas. Entre outros, está prevista participación da Real Filharmonía de Galicia e o seu cuarteto Rosalía de Castro, a Banda de Lalín, o Quinteto de Corda da Sinfónica de Galicia, o Xacobeo Clarinet Fest, entre outros. Os concertos e clases maxistrais celebraranse en emprazamentos tales como a Praza da Igrexa, o Casino, o Museo Municipal Ramón María Aller Ulloa, o Auditorio Municipal, ou o Casino de Lalín. Os máis de 20 concertos, conferencias e exposicións serán de acceso gratuíto para o público en xeral.





