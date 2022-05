Román Rodríguez felicita á comunidade educativa polo exemplo de acollida e integración dos máis de 500 nenos ucraínos escolarizados en Galicia

Lembra que, desde o primeiro momento, o Goberno da Xunta artellou un sistema de escolarización inmediata destes rapaces, aos que se lles outorgou servizos de transporte e comedor, material escolar e tecnolóxico gratuíto

A Consellería tamén habilitou unha Guía de Acollida e un espazo web sobre Ucraína, con contidos específicos e guías de conversa para facilitar a comunicación co resto de compañeiros e profesores

800x600

Lugo, 2 de maio de 2022.–

O conselleiro de Cultura, Educación e Universidade en funcións, Román Rodríguez, visitou esta mañá o colexio CEIP Paradai, en Lugo, onde están escolarizados

tres dos máis de 500 nenos ucraínos desprazados a Galicia por mor da guerra, para

compartir co equipo directivo e docente do centro a experiencia na atención a estes alumnos. Do total de 504 alumnos ucraínos escolarizados en 186 centros educativo galegos a día de hoxe, 204 están en colexios e institutos da provincia da Coruña, 46 na de Lugo, outros tantos na de Ourense e 171 na de Pontevedra.

Acompañado polo delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, o titular de Educación aproveitou a visita para felicitar ao conxunto da comunidade educativa galega e, en especial, ao colexio Paradai, “polo exemplo de acollida e de integración” destes alumnos por parte dos seus compañeiros galegos, das familias e dos profesores. “Un proceso do cal, sen obviar as terribles circunstancias, cómpre destacar a parte positiva de solidariedade e de enriquecemento mutuo en todos os sentidos, e tamén a nivel educativo, do que debemos sentirnos orgullosos como cidadáns”, abondou.

De feito, sinalou ao CEIP Paradai como “un referente en inclusión e atención á diversidade” do alumnado, xa que o 54% do total de 311 alumnos cos que conta o centro son de orixe estranxeira, con 21 nacionalidades distintas.

O conselleiro lembrou que o Goberno da Xunta traballou desde o primeiro momento para artellar unha acollida ordenada aos desprazados, especialmente no ámbito escolar, onde se habilitou un procedemento extraordinario para a incorporación inmediata dos nenos ás aulas ao tempo que garantirlles os servizos gratuítos de transporte, comedor e material escolar necesario así como proporcionarlles ferramentas específicas para favorecer a comunicación co resto dos compañeiros e cos profesores.

Paralelamente a Consellería puxo

á disposición dos centros educativos un modelo de Guía de Plan de Acollida para facilitar unha adaptación o máis efectiva posible do alumnado desprazado. Isto completouse cun

espazo web

específico sobre Ucraína con recursos e materiais didácticos deseñados para favorecer este proceso de adaptación e integración nas aulas.

Todos estes materiais foron elaborados coas achegas de orientadores así como dun grupo de traballo de profesionais do Comité Educativo e da Xunta Autonómica de Directores e de equipos directivos con experiencia previa en acollida de alumnado estranxeiro.

No apartado de apoio tecnolóxico, no marco do programa Educa en Dixital, todo alumno ucraíno que o precise pode dispoñer dun ordenador con conexión á rede con equipos configurados para os idiomas galego, castelán e ucraíno, e os teclados identificados con pegatinas específicas para a escritura en ucraíno.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.