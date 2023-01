Román Rodríguez destaca os 2,2 M€ investidos pola xunta no patrimonio cultural de Betanzos

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades anuncia que a Xunta restaurará este ano a igrexa de Santa María de Azougue, cunha achega de 220.000 ?



O proxecto, que se licitará nas vindeiras semanas, dá continuidade a intervención levada a cabo no retablo o pasado ano



Cun prazo de execución aproximado de catro meses, os traballos inclúen a eliminación das humidades, a limpeza das fábricas a renovación dos faldróns de tella e da estrutura de madeira que cubre o acceso ás torres



A actuación encádrase no compromiso da Administración autonómica co patrimonio e súmase aos traballos no Parque do Pasatempo e a igrexa de San Francisco



A Xunta de Galicia restaurará a igrexa de Santa María de Azougue, en Betanzos, cun investimento superior aos 220.000 euros. Así o anunciou hoxe o conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, nunha visita ao templo na que destacou os 2,2 millóns de euros investidos pola Administración autonómica no patrimonio cultural de Betanzos.

Tal e como explicou o titular de Cultura, o proxecto que se licitará nas vindeiras semanas dá continuidade a intervención levada a cabo o pasado ano no retablo, elevando a achega feita polo Goberno galego neste ben a case 300.000 euros. “Durante esas actuacións detectáronse problemas de humidade que agora imos resolver para garantir a mellor conservación posible deste ben”, explicou Román Rodríguez.

Como expuxo o conselleiro, a intervención encádrase no compromiso da Xunta de Galicia coa conservación patrimonial e súmase aos traballos impulsados no Parque do Pasatempo e na igrexa de San Francisco. “Somos a administración máis comprometida coa conservación, restauración, investigación e divulgación de bens patrimoniais e así o demostran as nosas contas que este ano contan cun incremento do 14% na partida destinada a este fin”, salientou.

No caso concreto de Santa María de Azougue, os traballos previstos están dirixidos a resolver os problemas de entrada da auga na sancristía, eliminar as humidades no teito e nos paramentos verticais e a reparar a cuberta da igrexa e da sancristía, que presenta tellas rotas e gran cantidade de vexetación. Ademais, tamén se actuará na estrutura de madeira do acceso ás torres para retirar os elementos con podremia e limparase a fachada e a colonización vexetal localizada nas superficies verticais.

Para iso, renovaranse os faldróns de tella do templo e da sancristía e da estrutura de madeira que cubre o acceso ás torres, eliminaranse as humidades existentes nas plantas semienterradas e a limparase o rexuntado das fábricas de pedra.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando