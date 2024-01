Román Rodríguez destaca “o gran orgullo” que supón recibir o premio de honra do Seminario de Estudos de Deza

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades eloxia o traballo feito por esta entidade para crear conciencia de comarca, dar a coñecer a cultura dezá e dar resposta ás inquedanzas investigadoras

As distincións tamén recaeron no Museo Etnográfico Casa do Patrón, en Xoán Carlos García, doutor en Antropoloxía Social, e en Antonio Presas, un dos fundadores e redactor do anuario



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, asistiu esta tarde ao acto de entrega dos premios do Seminario de Estudos de Deza 2023, celebrado no Pazo de Liñares de Lalín, onde recibiu o galardón de honra en recoñecemento a súa traxectoria para impulsar esta entidade desde a súa fundación.

No acto, o representante da Xunta de Galicia agradeceu a distinción e destacou “o gran orgullo que supón recibir o premio de honra dunha entidade como o Seminario de Estudos de Deza que, desde os seus inicios, contribuíu a crear conciencia de comarca, dar a coñecer a cultura dezá e dar resposta ás inquedanzas investigadoras con liberdade e respecto”. Neste senso, gabou tamén o traballo feito por todos os premiados, así como a súa contribución á promoción da cultura e a protección, conservación, investigación e difusión do patrimonio.

“Temos a sorte de vivir nunha terra rica en valores patrimoniais, pero é importante que os galegos sexamos capaces de entender e divulgar esta riqueza e para isto é importante que haxa proxectos como este que conta cunha gran solidez”, engadiu Román Rodríguez, que resaltou a súa contribución “na ampliación de coñecementos sobre aspectos relevantes vencellados a esta comarca e transmitirllo ás novas xeracións”.

Ademais do conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, no acto de hoxe tamén se recoñeceu o Museo Etnográfico Casa do Patrón na categoría de posta en valor e divulgación do patrimonio cultural de Deza; a Xosé Carlos García, doutor en Antropoloxía Social, pola investigación do patrimonio cultural de Deza, e a Antonio Presas coa distinción Descubrindo polo seu papel como fundador e redactor do anuario.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando