Román Rodríguez destaca a contribución de Pepe Montes ao uso do galego no ámbito económico durante o seu debut poético

Santiago de Compostela, 21 de novembro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, participou hoxe na presentación do volume Poemas de vida, de Pepe Montes, socio fundador de Feiraco e antigo presidente da cooperativa. No acto, o conselleiro destacou a contribución de Montes ao fortalecemento do tecido empresarial galego, no cal “reivindicou a lingua galega como unha parte fundamental desta actividade”.

Respecto ao seu debut poético, no que lle desexou “a maior das fortunas”, Román Rodríguez salientou “a profundidade emocional e o regalo de pensamentos e sentimentos que Montes describe coas palabras máis precisas”. No acto tamén participaron, ademais do autor, Carme Varela, escritora e licenciada en Filoloxía Galega, quen escribiu a crítica sobre o libro, e Oliva Amorín, xornalista e nora de Pepe Montes.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando