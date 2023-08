Román Rodríguez destaca a aposta da Xunta pola conservación da patrimonio cultural galego, con 130 actuacións de rehabilitación en marcha

O conselleiro de Cultura comproba o avance dos traballos de restauración da Capela da Lanzada, que contan cun orzamento de 110.000?

As obras consisten na limpeza da superficie pétrea do conxunto para consolidalo e está previsto o seu remate para finais de setembro

O obxectivo é evitar un posible deterioro irreversible no ben e a perda de elementos de valor artístico e cultural difíciles de recuperar



Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Sanxenxo (Pontevedra), 8 de agosto de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, comprobou hoxe o avance das obras de restauración da capela da Nosa Señora de Lanzada, no concello de Sanxenxo. Unha actuación que enmarcou no compromiso do Goberno galego coa recuperación dos bens máis senlleiros do noso patrimonio cultural. “Isto materialízase nas case 130 intervencións que a Xunta ten en marcha neste momento, entre elas a que hoxe visitamos”, destacou.

Román Rodríguez lembrou que a Xunta ten dedicado no último lustro 55M? á salvagarda do patrimonio cultural galego a través plans estratéxicos como o Plan Catedrais, o Plan de actuacións arqueolóxicas, o Plan de BIC do Camiño de Santiago ou o Plan Ribeira Sacra, así como diversos plans directores para bens concretos.

Así mesmo, recordou que a conservación dos nosos bens máis senlleiros é tarefa de todos, “unha mensaxe de responsabilidade que estamos a promover a través da campaña Por outros tantos máis, que acabamos de lanzar para fomentar a sensibilización e coñecemento da cidadanía arredor da preservación do patrimonio”.

No referido ás obras na Capela da Lanzada, o conselleiro explicou que a previsión é que os traballos, que contan cun orzamento de case 110.000?, estean rematados a finais de setembro. Segundo sinalou, a actuación inclúe traballos de limpeza e consolidación na superficie pétrea. Ata o momento xa se procedeu á retirada das xuntas de cemento e limpeza do paramento norte e ábsida. Así mesmo, comezaron os traballos de desalación da ábsida e ó rexuntado do paramento norte; ademais da revisión dos elementos das cruces e sopenas coa finalidade de valorar o seu estado de conservación.

A intervención continuará coa eliminación de vexetación e limpeza da superficie pétrea, coa consolidación das mesmas e o selado de gretas e fendas con morteiro. Ademais, acometerase a restauración das cruces e sopenas, en función dos resultados do devandito estudo.

A maiores, executarase un estudo histórico–arqueolóxico mediante sondaxes arqueolóxicas manuais e farase un levantamento 3D da capela mediante fotogrametría, escalado e xeoreferenciado exterior

O obxectivo da intervención é garantir a conservación deste ben incluído no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia e evitar un posible deterioro irreversible ou a perda de elementos de valor artístico e cultural difíciles de recuperar.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A ermida da Nosa Señora da Lanzada é un templo dos séculos XII ou XIII situado na parroquia de Noalla. O lugar de emprazamento da ermida, anteriormente unha illa e a día de hoxe un istmo, está habitado desde tempos remotos,

sendo testemuño diso os innumerables restos achados nas inmediacións dun antigo castro do século VIII a.C.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando