Román Rodríguez coñece en Xenebra o labor dos científicos galegos no maior acelerador de partículas do mundo

O titular de Educación salienta que a colaboración científica universitaria de Galicia con Suíza “é a proba do gran nivel que teñen os nosos centros de investigación máis punteiros”, de cuxa rede forma parte o IGFAE



Este centro mixto da Xunta e a Universidade de Santiago de Compostela é un referente internacional nos ámbitos da Física de Partículas, Física de Astropartículas e Física Nuclear



Un terzo dos seus investigadores, entre os que se atopan cinco con contratos posdoutorais da Xunta de Galicia, traballan nestas instalacións no país helvético

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou hoxe a sede da Organización Europea para a Investigación Nuclear (CERN) en Xenebra, onde puido coñecer de primeira man o traballo que desenvolven un grupo de científicos do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) neste centro de referencia internacional onde opera o maior acelerador de partículas do mundo.

Román Rodríguez manifestou que esta colaboración científica entre o IGFAE e o CERN “é a proba evidente do grandísimo nivel que teñen as nosas universidades e os nosos centros de investigación”. O conselleiro dixo sentirse “moi orgulloso” do labor destes científicos, da súa contribución ao avance social e tamén “da súa maneira de facer país desde a investigación máis punteira”.

