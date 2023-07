Román Rodríguez celebra os novos achados nos primeiros días de traballo no xacemento de Adro Vello

A intervención impulsada pola Xunta con 200.000 ? saca á luz unha moeda e un coitelo cun mango feito de oso neste espazo declarado Ben de Interese Cultural

Conta coa colaboración da Universidade de Vigo a través dun convenio e dá continuidade á intervención realizada o pasado ano por 50.000 ?

O obxectivo da campaña, que se prolongará ata setembro, é levar a cabo novas tarefas de escavación, conservación e consolidación

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, visitou hoxe a zona arqueolóxica de Adro Vello, no concello do Grove, onde a Xunta de Galicia vén de comezar novos traballos de posta en valor cun investimento de 200.000 ?. A actuación lévase a cabo coa colaboración da Universidade de Vigo neste espazo declarado Ben de Interese Cultural (BIC). De feito, na visita tamén participou a vicerreitora de Extensión Universitaria, Susana Reboreda.

O responsable autonómico de Cultura celebrou os novos achados realizados nos primeiros días de traballo. Neste senso, explicou que a actuación xa permitiu sacar á luz unha moeda e un coitelo cun mango feito de óso. “Estes restos poñen de manifesto a importancia deste espazo único en Galicia que conta cunha gran importancia histórica, arqueolóxica, científica e cultural”, salientou Román Rodríguez antes de lembrar a aposta feita polo Goberno galego para aprobar a declaración BIC en xaneiro deste ano.

“O conxunto arqueolóxico Adro Vello é clave para comprender o pasado e presente desta comarca, o que o convirte nun recurso de primeira magnitude e nunha das zonas arqueolóxicas máis destacadas do noroeste peninsular”, engadiu.

Neste ocasión, as tarefas contempladas no traballo de campo, en marcha ata o mes de setembro, inclúen labores de escavación, consolidación e posta en valor desta zona situada no bordo da praia do Carreiro co fin de determinar con maior exactitude a súa cronoloxía e funcionalidade desta área. Xa o ano pasado levouse a cabo unha primeira actuación que revelou un xacemento moi rico no que se visualizan 18 séculos da historia de Galicia cunha intervención que contou cun investimento de 50.000 ?.

Co fin de dar a coñecer entre a cidadanía os resultados que se van acadando ofreceranse visitas guiadas os vindeiros días xoves 20 e venres 21 de xullo ás 10,30, 12,00 e 17,30 horas.

Cómpre lembrar que a zona arqueolóxica de Adro Vello presenta numerosos restos de época romana e altomedieval de gran interese arqueolóxico, científico e cultural. Concretamente, os restos existentes inclúen desde unha factoría romana de salazón e unha vila romana, ata unha área de explotación de recursos mariños ou restos de estuco, cerámica e cantería.

Conta tamén con restos dunha necrópole de inhumación con ata dez niveis de soterramento, dunha igrexa altomedieval de planta basilical e cabeceira cadrada, documentada historicamente a finais do século IX d.C., aínda que con presenza de pezas ornamentais anteriores de feitura visigoda. Tamén se documentaron restos dun conxunto defensivo baixomedieval (torre e cerca) e unha ara dedicada á deidade local Deverius.

Ademais da importancia para o estudo da época romana, esta zona tamén supón un punto estratéxico da tradición xacobea que foi obxecto de varias actuacións arqueolóxicas de escavación entre 1983 a 1990, baixo a dirección de José Carro Otero.





