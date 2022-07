Román Rodríguez anuncia a licitación por máis de 200.000 euros da restauración da capela da Venerable Orde Terceira do antigo convento de Álcántara, en Mondoñedo

Tratarase de volver a comunicar a capela coa igrexa de San Pedro e adecuar o conxunto para o uso de culto e visitas públicas



Corrixiranse patoloxías de conservación, restaurarase o portalón de acceso, adaptaranse as fiestras e recuperarase o presbiterio e pinturas primitivas



“Continuamos recuperando a esencia dos nosos bens patrimoniais que, no caso desta capela, é ademais un valioso recurso cultural do Camiño do Norte”, indica



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, acompañado polo delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, visitaron a capela da Venerable Orde Terceira do antigo convento de Alcántara, en Mondoñedo, na que a Xunta vai a acometer distintos traballos de restauración.

O titular de Cultura da Xunta anunciou que as obras se atopan en fase de licitación por 213.400 euros coa intención “de recuperar e impulsar a conservación dun ben de especial singularidade histórica e un dos recursos culturais do Camiño do Norte que é preciso poñer en valor”. De feito, como explica, trataranse de recuperar na medida do posible a estancia orixinal dominada polo retablo, así como volver a comunicar a capela coa igrexa de San Pedro para restablecer a circulación inicial. Agora está obstaculizada pola presenza dun moble expositor que se vai desprazar para despexar o paso “e adecuar o conxunto para o uso de culto e para as visitas públicas”, engadiu.

Este proxecto enmárcase, expresou, no compromiso do Goberno autonómico co patrimonio desta vila lucense, onde o seu departamento actúa tamén noutro dos seus bens, a Catedral, cun investimento de 6,5M? ao abeiro do Plan Catedrais que a Xunta ten en marcha nos grandes templos catedralicios para que afronten a década xacobea nas mellores condicións.

No caso da capela do antigo convento de Alcántara, as actuacións consistirán en corrixir patoloxías e mellorar o estado de conservación. Corrixiranse non só deficiencias relacionadas con problemas de conservación estrutural, senón tamén estético, e as humidades causadas pola falta de ventilación. Os traballos crearán un ambiente axeitado para a preservación dos elementos máis valiosos da capela, principalmente controlando o grao de humidade e mellorando a ventilación. Tamén se eliminarán os revestimentos de cemento e, en canto ao cumio, substituirase o actual por un de lousa colocado de forma cruzada tradicional.

No interior, destacan a recuperación do presbiterio de pedra primitivo –retirarase a estrutura lixeira provisional existente? e a restauración do friso de pintura policromada orixinal do século XVIII nos muros norte, sur e este. Así mesmo, nas paredes sobre o friso e nas bóvedas eliminarase a pintura de cal branca aplicada recentemente para tratar de recuperar no posible a capa orixinal do século XVIII, de cor branco roto.

En canto ás estruturas de madeira, substituirase a escaleira de caracol que dá acceso ao coro por outra idéntica de castiñeiro. Se resulta viable tecnicamente conservarase a caixa da escaleira de táboa ancha que ten restos de policromía. Comprobarase ademais o estado das vigas do coro para valorar se poden recuperarse e, do contrario, mudaranse por outras de castiñeiro. Tamén se cambiarán os pontóns e entaboado por elementos novos e reforzarase a varanda.

Outras actuacións previstas son a restauración do portalón de entrada e as portas interiores, así como a adaptación das fiestras de madeira para que funcionen como abatibles accionadas por un sistema eléctrico con mando a distancia. Tamén se fará unha nova instalación eléctrica e mellorarase a ventilación.

A capela da Venerable Orde Terceira de Mondoñedo forma parte do complexo monumental de Alcántara, antigo convento de San Pedro de Alcántara, do que se conservan a igrexa de San Pedro, a antiga sancristía da capela e restos do claustro. Foi construída no ano 1731, conta cun valioso retablo maior de estilo barroco e conserva elementos do conxunto barroco orixinal, nos que pon o foco o proxecto de restauración.

A igrexa de San Pedro foi rehabilitada e acolle o Centro Cultural de Alcántara sobre escritores e músicos mindonienses e o Centro de Interpretación do Camiño Norte. A vella sancristía foi reformada como albergue público e a capela é o lugar no que se gardan os pasos da Semana Santa e acolle oficios relixiosos ocasionalmente.

