Román Rodríguez anuncia investimentos para mellorar o instituto Lama das Quendas e o colexio Xoán de Requeixo de Chantada

No IES acometerase a construción dun novo salón de actos cun aforo de máis de 200 persoas, que completa a rehabilitación integral acometida en 2020

Nunha visita ao municipio lucense destaca que tamén se vai licitar a redacción do proxecto para o cambio de cuberta e fiestras no centro de Infantil e Primaria

Estas actuacións elevan a máis de 2,5M? o investimento da Xunta en melloras nos centros educativos deste concello desde 2009



O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, anunciou hoxe un investimento de máis de 710.000? no Instituto IES Lama das Quendas de Chantada, onde se creará un novo salón de actos nunha obra que se licitará antes de finais de ano. Así mesmo, estase preparando a licitación da redacción do proxecto para cambiar a cuberta e fiestras do Colexio CEIP Xoán de Requeixo.

Tal e como explicou o conselleiro, “ambas as actuacións enmárcanse no Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica, a folla de ruta do Goberno galego para mellorar as instalacións dos centros educativos, dotándoos de espazos máis amplos, en harmonía coa súa contorna”. “De feito a construción deste salón de actos deseñouse co maior respecto polo entorno natural que ten a parcela do centro”, explicou.

“Este plan ten ademais entre as súas prioridades a mellora da eficiencia enerxética dos centros, o que entronca directamente coa actuación prevista no Colexio Xoán de Requeixo”, salientou Román Rodríguez. “A finalidade última é mellorar o día a día de alumnado e profesorado, dotando as instalacións educativas de maior confort”, dixo.

Coas obras anunciadas hoxe, o orzamento en obras nos centros educativos do concello de Chantada desde 2009 superará os 2,5M?.

O titular do departamento educativo da Xunta destacou que o novo salón de actos do Instituto Lama das Quendas contará cunha superficie de 347,80m² de superficie, cuberta a dúas augas e entrada de luz cenital.

Dotarase de butacas para máis de 200 persoas e unha zona de escenario con camerino e almacén. Ademais, contará cunha sala de instalacións aberta ao exterior para situar a climatización e unha zona lateral desde a cal se poderán realizar gravacións. O novo espazo terá forma de óvalo, o que permite unha mellor acústica para as actividades que se realicen nel.

Esta actuación completa a rehabilitación enerxética realizada neste centro en 2020 e eleva a case 1,5M? o investimento en melloras neste centro desde 2009.

Respecto ao Colexio CEIP Xoán de Requeixo, Román Rodríguez detallou que a licitación da redacción do proxecto está prevista para o primeiro trimestre de 2024. “O obxectivo é renovar a cuberta e as fiestras do colexio e o orzamento concretarase unha vez finalizado o proxecto”, explicou.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando