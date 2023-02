Román Rodríguez afirma que o compromiso de alumnos e docentes coa innovación “son o mellor exemplo de aposta pola igualdade e a inclusión nas aulas”

O conselleiro de Educación preside o acto de entrega dos premios Innovagal aos 20 centros e dez profesores gañadores das tres edicións

O obxectivo da iniciativa é poñer en valor o labor dos colexios e institutos que desenvolvan enfoques didácticos novidosos

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2023

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, salientou esta mañá o compromiso tanto do alumnado coma do profesorado coa innovación educativa nas aulas, en liña coas accións estratéxicas do Goberno galego neste eido no sistema de ensino no seu conxunto.

Así o sinalou con motivo do acto de entrega dos premios Innovagal aos 20 centros e dez profesores gañadores das tres edicións deste certame que naceu en 2020 impulsado pola Consellería de Educación co obxectivo de poñer en valor e recoñecer as boas prácticas dos colexios e institutos que desenvolven enfoques didácticos novidosos.

“As iniciativas que desenvolven estes centros día a día –sinalou– son o mellor exemplo de que a través de ferramentas innovadoras, vencelladas ás novas tecnoloxías ou á aprendizaxe competencial, podemos potenciar valores esenciais como a inclusión, a igualdade, a creatividade, a resolución de problemas ou a vinculación coa contorna”.

O conselleiro aproveitou a súa intervención para reafirmar o compromiso do seu departamento con situar o sistema educativo galego nun dos eixes do cambio tecnolóxico actual. A este obxectivo responde a Estratexia Galega de Educación Dixital 2030, a folla de ruta das

accións coordinadas para a transformación tecnolóxica do ensino e o perfeccionamento das competencias necesarias na sociedade actual

. Neste marco, Román Rodríguez referiuse a accións específicas como a dotación de Polos Creativos, que chegan a máis de 200 centros de ensino, o impulso do STEMBach cun itinerario específico enfocado ao fomento das vocacións científico–tecnolóxicas ou os Contratos–Programa CP Innova para que os centros poidan implantar e impulsar accións de innovación.





CURSO 2022–23

Categoría A

(Infantil, Primaria, Educación Especial e centros rurais

Categoría B

(Centros públicos integrados, institutos e centros públicos de Educación e Promoción de Adultos)

Centro de Educación e Promoción de adultos do centro penitenciario da Lama

CURSO 2021–22

CEIP Plurilingüe do Camiño Inglés (Oroso)

CURSO 2020–21

IES Plurilingüe Aquis Celenis (Caldas de Reis()





