Rivo informa das axudas aos autónomos para apoiar con 9,5m€ a consolidación dos negocios e dar novas oportunidades aos que cesaron a súa actividade

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, destacou as bases das convocatorias destes dous programas de apoio que se publican hoxe no DOG na apertura da VI ‘Semana do Emprendemento’ da Escola Profesional Santo Cristo

Invístense 8 millóns de euros para financiar con ata 7.000 euros novos servizos e investimentos que impulsen a capacidade competitiva de establecementos cunha antigüidade superior aos 42 meses

Destínanse, doutra banda, 1,5 millóns de euros en axudas de ata 8.000 euros para autónomos que desexen volver emprender

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe dous novos programas de axudas ao emprego autónomo que suman 9,5 millóns de euros, dos que informou hoxe a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, no inicio da VI Semana do Emprendemento da Escola Profesional Santo Cristo que se celebra en Ourense.

Rivo destacou nesta provincia, cunha gran tradición para emprender, que a Xunta apoiará este ano con ata 7.000 euros aos traballadores autónomos que teñan unha antigüidade superior aos 42 meses para que poidan ofrecer novos servizos e realizar investimentos que impulsen a súa capacidade competitiva. Neste programa (

), a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade investirá 8 millóns de euros. Trátase dunha axuda que se realiza a través dun pagamento único no momento da presentación das facturas e que ten por obxecto a mellora da competitividade empresarial ou profesional.

Este bono cofinancia o 60% do custo dos servizos de apoio e os investimentos cun límite de 7.000 euros. A Xunta estima poder beneficiar uns 3.200 traballadores por conta propia este ano con esta iniciativa. Entre outros, finánciase a compra de maquinaria, utillaxe e ferramentas, reformas do local, adquisición de equipos informáticos, rótulos ou deseño de marca. Poderán financiarse os gastos que se realicen entre o 1 de xaneiro de 2024 e ata o 30 de setembro, cando remata o prazo de presentación de solicitudes.

Doutra banda, a conselleira salientou as bases da convocatoria do segundo programa que sae hoxe publicado no DOG (

) co que se apoia ás persoas traballadoras autónomas que desexen volver emprender tras o cesamento de actividade. Destínase a esta iniciativa 1,5 millóns de euros, o que permitirá conceder apoios de 7.500 euros para a posta en marcha das novas empresas, que se incrementerán en 500 euros no caso de mulleres. A previsión é beneficiar unhas 200 persoas. Do que se trata é de apoiar a volta ao emprendemento daqueles traballadores que tiveron que pechar os seus negocios por causas económicas.

Para optar a estes apoios as persoas traballadoras autónomas deberán, entre outros requisitos, estar en situación de desemprego e ter sido empregados por conta propia nos últimos tres anos. O prazo de solicitude destes apoios ábrese mañá e rematará o vindeiro 31 de outubro.

Rivo sinalou a importancia de difundir os programas destinados a fortalecer o emprego autónomo e de visibilizar os beneficios do emprendemento como fórmula de éxito en Galicia, alternativa ao traballo por conta allea, e dar a coñecer os recursos que existen na comunidade galega para comezar esta andadura.

Así mesmo, no acto, sinalou tamén que é clave acercar os futuros traballadores á realidade sociolaboral porque, nas súas palabras, as futuras xeracións sairán mellor preparadas para afontar o seu futuro profesional cunha visión máis ampla do contexto sociolaboral que lles rodea.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando