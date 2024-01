Rivo destaca a contribución á igualdade da piragüista Teresa Portela como exemplo da Galicia xusta e diversa pola que traballa a Xunta

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participou na entrega do VIII premio Executivas de Galicia á palista

Lembrou que a Xunta impulsa o liderado da muller no eido deportivo, científico e empresarial a través de iniciativas que rachan coas fendas de xénero

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participou no acto de entrega do VIII premio Executivas de Galicia á piragüista Teresa Portela. Durante a súa intervención, a representante autonómica subliñou o liderado desta deportista con 30 anos de traxectoria que inspira, dixo, a todas as mulleres, e que marcará os pasos de novas xeracións de deportistas de todas as disciplinas.

Galicia está a sentar as bases dunha sociedade máis xusta, equitativa, solidaria e diversa, indicou Rivo, quen especificou que ese é o mellor legado que se pode deixar ás novas xeracións. Destacou a contribución de Portela á igualdade no deporte polo seu “esforzo, paixón e traballo” atesourada por tres décadas de éxitos.

O Goberno autonómico considera prioritario incrementar a presenza da muller nos ámbitos deportivo, científico ou empresarial, promovendo a eliminación dos desequilibrios e situando a perspectiva de xénero nun primeiro plano, recalcou a conselleira. Para acadalo, especificou, a comunidade conta, entre outras moitas iniciativas, co III Programa de Muller e Ciencia para un sistema de ciencia, tecnoloxía e innovación igualitario; co VIII Plan estratéxico de igualdade entre mulleres e homes; ou co novo programa Lideramos que forma un cento de mulleres en liderado e xestión de equipos.

Tamén no eido deportivo está a colaborar a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade coa Secretaría Xeral para o Deporte e as federacións para a loita contra a violencia de xénero, o patrocinio de equipos de mulleres e en materia de corresponsabilidade.

“Desenvolver actuacións con perspectiva de xénero é estratéxico para avanzar cara a un modelo de sociedade máis xusta”, dixo Rivo. Neste ámbito lembrou que 300 mulleres poderanse beneficiar en 2024 de incentivos á contratación en sectores onde tradicionalmente predominan os homes.

A comunidade conta desde o pasado novembro, por outra banda, coa nova Lei de Igualdade, nada dos dous anos de traballo cos axentes sociais, persoal experto, partidos políticos e outros axentes para actualizar o marco normativo e seguir a situar a Galicia á vangarda na igualdade efectiva de mulleres e homes.

O texto incide na erradicación de actitudes machistas e de calquera tipo de discriminación no eido da cultura e do deporte, nomeadamente no deporte de competición, fomentando actividades deportivas e artísticas inclusivas e igualitarias, rematou a conselleira, quen indicou que non pode estar máis de acordo coas socias de Executivas de Galicia por elixir que o galardón deste ano recaese en Teresa Portela, unha figura “querida e valorada e gran embaixadora de Galicia”.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando