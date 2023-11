Rivo agradece no Uruguai o esforzo e valentía dos emigrantes que levan a marca Galicia por toda América

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, participou hoxe na homenaxe ao empresario Jesús Rama, o primeiro emigrante galego en importar produto da súa vila natal, Carballo, ao Uruguai

Tamén mantivo un encontro co alcalde da cidade uruguaia de Punta del Este, Javier Carballal, fillo dun emigrante de Muras

Manantiales (O Uruguai), 18 de novembro de 2023

A conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, Elena Rivo, acompañada da delegada da Xunta no Uruguai, Elvira Domínguez, e do secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Pablo Fernández, participou hoxe en Manantiales na homenaxe ao empresario e emigrante galego Jesús Rama, de quen gabou o seu esforzo, valentía e empeño.

Nado en Carballo (A Coruña) é na actualidade un recoñecido empresario e filántropo. Foi dúas veces presidente dos Rotarios do Uruguai e colaborador co Fogar Español de Anciáns.

Rivo agradeceu o traballo dos emigrantes galegos que levan a marca Galicia por toda América e, neste senso, lembrou que Rama foi o primeiro en importar produtos da súa vila, Carballo, ao Uruguai. Tal é o caso dos da conserveira Calvo e, de feito, a familia fundadora desta empresa carballesa desprazouse tamén a Manantiales para asistir á homenaxe a Jesús Rama.

Na actualidade a súa firma ostenta a representación exclusiva no Uruguai de diversas marcas galegas e conta tamén coa súa propia. A conselleira destacou, así, que a emigración galega é exemplo para as novas xeracións que perseguen o soño de emprender e, engadiu, que a Xunta de Galicia apoia e apoiará a toda a emigración e aos seus descendentes.

Nesa liña, na xornada de hoxe, a conselleira tamén mantivo un encontro con Javier Carballal, fillo dun emigrante de Muras que desde hai case tres anos é alcalde da cidade uruguaia de Punta del Este. De seu pai, precisamente, herdou unha carnizaría que compaxina co seu labor político polo que, en palabras de Rivo, é tamén o perfecto exemplo de galego que persegue o seu porvir, en calquera recuncho do mundo.





