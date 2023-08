O retablo barroco de Nosa Señora do Socorro da Igrexa de San Xiao de Laíño, en Dodro, recupera por completo a súa policromía co impulso da Xunta

Os traballos centráronse, ademais, en atallar diferentes danos estruturais producidos por condicións ambientais que causaran desperfectos na peza

As actuacións neste ben incluído no Catálogo do patrimonio cultural de Galicia enmárcanse no compromiso por conservar o valioso patrimonio do rural galego e contaron cun investimento superior a 22.000 euros



A directora xeral de Patrimonio Cultural, Mª del Carmen Martínez, visitou hoxe a igrexa de San Xiao de Laíño, en Dodro, para comprobar os resultados da restauración impulsada pola Xunta de Galicia no retablo barroco de Nosa Señora do Socorro. Como explicou, froito dun minucioso traballo este ben, incluído no Catálogo do Patrimonio cultural de Galicia, recuperou por completo a súa policromía e tamén se solucionaron distintos danos estruturais que padecía producidos por distintas condicións ambientais.

A representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades salientou que estas actuacións se enmarcan na “decidida aposta” da Xunta de Galicia por velar pola protección e conservación do “enorme e valioso patrimonio cultural que atesoura o rural galego”. Neste sentido, recordou que os traballos contaron cun orzamento de máis de 22.000 euros e para levalos a cabo, a Consellería asinou un convenio de colaboración coa Arquidiócese de Santiago de Compostela, que permitiu a posta a disposición dos terreos para realizar a intervención.

A restauración centrouse en atallar os danos estruturais que provocaron perdas volumétricas, fendas, oxidación de elementos metálicos e danos na policromía. Por iso, restauráronse as imaxes do retablo, tratáronse os elementos metálicos, consolidouse a madeira debilitada, revisáronse ancoraxes e actuouse de xeito especial sobre a madeira de castiñeiro recuperando o dourado e policromía do ben.

O retablo lateral de Nosa Señora do Socorro da igrexa parroquial de San Xiao de Laíño é un ben da época barroca realizado en madeira de castiñeiro policromada e dourada. O deseño da súa arquitectura e o uso dalgúns elementos decorativos son mostra deste estilo artístico, como queda reflectido na columna salomónica con fuste en espiral cuberto de panos, borlas, cintas e temática vexetal ou no remate en volutas e anxos que remiten a mediados do século XVIII.

Esta igrexa parroquial de estilo barroco foi construída a principios do século XVII e trátase dun templo con planta de cruz latina. No seu interior destacan especialmente os seus retablos: o maior, obra de Francisco de Lens, e nos brazos do cruceiro outros dous de 1764 de Francisco Núñez de Boiro.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando