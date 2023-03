Responsables de museos picassianos de España e Francia recalarán o día 24 no Museo de Belas Artes para ofrecer novas perspectivas da obra do artista

Contarase, entre outros, co director artístico do Museo Picasso de Málaga, a responsable de dixitalización das coleccións do Museo Nacional Picasso–París, o director de restauración do Museu Picasso de Barcelona e un dos seus biógrafos

Está aberto o prazo para inscribirse nesta actividade, destinada a público xeral, con asistencia gratuíta ata completar aforo

Completa a mostra ‘Picasso branco no recordo azul’ pola Xunta que se inaugurará o 23 de marzo para afondar na pegada galega na obra do artista

Reputados expertos e responsables de museos picassianos de España e Francia recalarán o vindeiro venres 24 de marzo no Museo de Belas Artes da Coruña para participar na Xornada Picassiana. Os museos como centros de investigación, unha iniciativa da Xunta de Galicia deseñada e coordinada polo equipo técnico do Museo na que ofrecerán novas perspectivas da obra e traxectoria do pintor, como os seus vínculos coa arte alemá, o proceso creativo da súa etapa de mocidade, a súa formación literaria ou o seu paso pola Escola de Belas Artes da Coruña.

A actividade enmárcase no contexto da gran exposición Picasso branco no recordo azul, que se inaugurará un día antes na Coruña e que é a única mostra galega incluída na programación oficial da Celebración Picasso 1973–2023 impulsada polo Musée National Picasso–París e a Comisión Nacional para a Conmemoración do 50º aniversario da morte de Pablo Picasso, que conta con Telefónica como empresa colaboradora do programa en España.

A Xornada Picassiana está destinada a público xeral. A asistencia é gratuíta ata completar aforo e os interesados poden inscribirse no enderezo

. Desenvolverase desde as 9,00 da mañá e dará comezo coa participación dos tres comisarios

da exposición Picasso branco no recordo azul: Malén Gual, Rubén Ventureira e Antón Castro.

A continuación, será a quenda de José Lebrero Stals, director artístico do Museo Picasso de Málaga, que falará da arte alemá e Picasso. O arquitecto e catedrático de Composición da Universidade da Coruña José Ramón Soraluce impartirá o relatorio O instituto e a cidade dos Picasso. O Museu Picasso de Barcelona estará representado pola súa directora de restauración Reyes Jiménez, que falará do proceso creativo desde a mirada da ciencia. Tamén se contará coa participación de Violette Andrés, responsable dos fondos fotográficos e programas de dixitalización das coleccións do Museo Nacional Picasso–París, que explicará o vínculo de Picasso coa fotografía. Pablo Picasso: a formación literaria dun poeta recén nacido é o relatorio que ofrecerá Rafael Inglada, poeta, editor e biógrafo de Picasso que actualmente traballa na Casa Natal Museo de Málaga. Finalmente, a directora da Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso, Elena Pardo, abordará a formación académica do artista malagueño.

Ademais centrarse na obra de Picasso, as xornadas visibilizarán o papel fundamental dos museos como centros de documentación e investigación, así como de interrelación e intercambio con outras institucións.

O 8 de abril de 2023 cúmprese o 50 aniversario do pasamento do artista español Pablo Picasso, evento que marcará a celebración da súa obra e a súa herdanza artística en Francia, España e internacionalmente.

Os gobernos de Francia e España acordaron traballar conxuntamente nun programa internacional a través dunha comisión binacional que reúne ás administracións culturais e diplomáticas dos dous países.

A Celebración Picasso 1973–2023 xira en torno a unhas 50 exposicións e eventos que se celebrarán en institucións culturais de renome en Europa e América do Norte que, xuntas, abordan unha análise historiográfica da súa obra. A celebración, acompañada de celebracións oficiais en Francia e España, permitirá facer un balance das investigacións e interpretacións sobre a obra de Picasso, especialmente durante a importante simposio internacional en outono de 2023 que, ademais, coincide coa apertura do Centre d’Etudes Picasso de París.

O Musée National Picasso–París e a Comisión Nacional española para a conmemoración do 50 aniversario da morte de Pablo Picasso comprácense en apoiar este programa excepcional.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando