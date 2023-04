A renovación do firme na autovía Santiago-Brión e na vía de altas prestacións Pardiñas-As Galanas fará necesario o corte dun carril a partir do martes

A intervención de mellora do firme suporá un investimento de case 5,9 M?, asumido dentro do contrato de concesión da autovía



A execución das obras de renovación do firme na autovía Santiago–Brión (AG–56) e na vía de altas prestacións Pardiñas–As Galanas fará necesario o corte dun carril a partir do vindeiro martes, cando se prevé que se inicien os traballos.

A intervención de mellora do firme suporá un investimento de case 5,9 M?, asumido dentro do contrato de concesión da autovía. As obras serán executadas pola UTE Firmes AG–56, formada polas empresas Francisco Gómez y Cía, S.L. e Extraco; Construccións e Proxectos, S.A.

Para acometer estas actuacións, cuxo prazo de execución é de 4 meses, será preciso o corte puntual de tráfico nun carril da AG–56, desviando o tráfico nese sentido polo carril que permaneza operativo.

O corte puntual nun dos dous carrís realizarase alternando o tráfico de ambos os sentidos polo carril que estea activo.

Estas afeccións ao tráfico estarán debidamente sinalizadas mediante sinalización vertical e nos correspondentes paneis de sinalización variable.

As obras consistirán no acondicionamento do firme de puntos ou zonas singulares onde exista un deterioro acentuado, mediante o fresado de 5 cm de capa de rodaxe e a reposición de 5 cm con mestura intermedia.

Tamén se procederá ao selado de fisuras transversais e ao estendido de nova capa de rodaxe no tronco, ramais e enlaces.

Estas actuacións complementaranse coa posterior reposición da sinalización horizontal e vertical.





