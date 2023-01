Rematan as obras de acondicionamento da estrada de Cambela ao núcleo do Vao, no concello do Bolo, financiadas pola Xunta cun investimento de máis de 90.000 €

A mellora desta estrada centrouse na rexeneración do pavimento nun treito de 2,1 quilómetros da vía que dá acceso á poboación deste lugar

Realizouse un dobre tratamento do firme, previa corrección das deformacións existentes, e acometeuse a limpeza de cunetas para facilitar a circulación das augas de escorrentía e evitar que produzan danos no pavimento do camiño

A actuación enmárcase no convenio de colaboración do departamento de Infraestruturas da Xunta e o Concello do Bolo para facilitar a mobilidade dos veciños

No marco do convenio, o concello do Bolo comprometeuse a asumir a titularidade de dous treitos antigos da OU–533, con 1,57 quilómetros de lonxitude

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 14 de xaneiro de 2023

O Concello do Bolo rematou as obras de acondicionamento da estrada de Cambela ao núcleo do Vao, que supuxeron un investimento da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade de máis de 90.000 euros.

colaboración do departamento de Infraestruturas da Xunta e o Concello do Bolo para facilitar a mobilidade dos veciños deste municipio ourensán.

Os traballos rematados consistiron na rexeneración do pavimento nun treito de case 2,1 quilómetros desta estrada que dá acceso ao Vao.

Máis en concreto, as actuacións de rehabilitación do firme realizáronse entre os puntos quilométricos 0 a 0,445 e do 1,170 ao 2,820, cunhas lonxitudes de 445 e 1.650 metros, respectivamente, e nun ancho constante de 4 metros.

Os traballos para a mellora do pavimento desta vía consistiron en realizar un dobre tratamento do firme, previa corrección das deformacións existentes na chaira mediante recarga de grava ou gravillón.

Tamén se realizaron tarefas de limpeza de cunetas para facilitar a circulación das augas de escorrentía e evitar que produzan danos no pavimento do camiño.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando