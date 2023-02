A Rede Eusumo da Xunta apoia o segundo laboratorio de iniciativas sostibles de emprendemento que promove a Confederación Empresarial de Ourense

que a Confederación Empresarial de Ourense (CEO) desenvolve por segundo ano consecutivo co apoio da Xunta de Galicia, a través da Rede Eusumo. A iniciativa persegue o reto de atopar 100 ideas para transformar a provincia ourensá polo que “pon en valor a capacidade que a economía social e, dentro dela, o cooperativismo, para un desenvolvemento sostible no territorio que parte do compromiso social, económico e co medio ambiente”, indicou Ardao.