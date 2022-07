Recoñecemento internacional para a investigación do Sergas dirixida a minimizar os efectos nocivos da exposición á radiación

O Servizo Galego de Saúde, a través do Servizo de Radiofísica e Protección Radiolóxica da empresa pública de servizos sanitarios Galaria, acaba de ser premiado nun congreso internacional, dentro do proxecto europeo SINFONIA

Santiago de Compostela, 3 de xullo de 2022

A Sociedade de Medicina Nuclear e Imaxe Molecular de Estado Unidos e Canadá acaba de recoñecer á investigadora Mercedes Riveira Martín do SERGAS como mellor traballo internacional no seu último congreso. O traballo, integrado tamén no Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, desenvólvese dentro do proxecto SINFONIA, un proxecto de catro anos no que participan 14 socios de diferentes perfís (universidades, institutos de investigación, hospitais e socios industriais), como o Hospital Universitario de Xenebra, e cuxo principal obxectivo é desenvolver novidosas ferramentas TIC, como intelixencia artificial ou análise computacional, para paliar os efectos nocivos da radiación sobre a saúde en doentes e persoal. SINFONIA está representado en España por dous socios estratéxicos, CESGA e SERGAS.

As comunicacións presentadas por este grupo de investigación, liderado por Antonio López Medina, obtiveron un destacado protagonismo, xa que este recoñecemento súmase á aceptación de tres traballos como comunicacións orais noutros tres congresos europeos, dando conta do posicionamento da investigación do Sergas no ámbito internacional. “Sen dúbida, son fitos que nos impulsan a seguir traballando nesta liña enfocada a reducir ó máximo os efectos nocivos da exposición á radiación, a través de solucións tecnolóxicas de vangarda que contribúan a mellorar a calidade e a esperanza de vida dos pacientes”, segundo explica o xefe de servizo de Radiofísica de Galaria, Manuel Salgado. “De feito, en setembro organizaremos no Hospital do Meixoeiro de Vigo outro curso de gran alcance sobre doses personalizadas e procedementos máis adecuados no campo da medicina nuclear, que nos dá unha idea do excelente papel do Sergas neste consorcio e a confianza dos outros socios”, conclúe.

SINFONIA, Intelixencia artificial para reducir os efectos adversos da exposición á radiación

SINFONIA é un proxecto de investigación de catro anos, financiado con seis millóns de euros polo programa H2020–Euratom. Formación de alta calidade dirixida a diferentes profesionais médicos e compartir coñecemento entre sociedades científicas de referencia son os eixos do programa. SINFONIA conta en España coa representación de só dous socios: o CESGA e o SERGAS; este último representado a través de tres institucións: o propio SERGAS, Galaria e o Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur.

A principal finalidade do proxecto é desenvolver novas ferramentas TIC e metodoloxías que se probarán en dous exemplos clínicos, o linfoma e os tumores cerebrais benignos e malignos.

Os obxectivos fundamentais de SINFONIA son:

? Desenvolver ferramentas de estimación de dose baseadas en métodos de dosimetría personalizados, ferramentas computacionais avanzadas, impulsadas por intelixencia artificial (IA).

? Realizar investigacións sobre a sensibilidade individual á radiación e a susceptibilidade ás segundas neoplasias malignas para a avaliación do risco en medicina.

? Desenvolver unha nova ferramenta de avaliación do risco de radiación do paciente e estimar as incertezas

? Realizar investigacións para apoiar a avaliación do risco de radiación para o persoal, as colchas, o público e o medio ambiente.

? Desenvolver e operar unha plataforma para datos de dose, imaxe e non imaxe.

? Proporcionar educación e formación multidisciplinar

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando