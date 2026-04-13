Quesos, miel o vino: los tesoros de la gastronomía gallega que triunfan en el Salón Gourmets de Madrid

Galicia ha desembarcado en la 39ª edición del Salón Gourmets de Madrid, una de las ferias gastronómicas más prestigiosas, para mostrar la excelencia de su despensa. Con el apoyo de la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL), una amplia variedad de empresas representan a la comunidad en este escaparate nacional. El objetivo, según explica en COPE el director de AGACAL, Martín Alemparte Vidal, es “enseñar nuestra Galicia de calidad, que se fundamenta en esa excelencia de la producción agroalimentaria”.

Calidad diferenciada como bandera

El sector agroalimentario gallego vive un momento de gran iniciativa e innovación, lo que ha posicionado a Galicia como “esa tercera comunidad autónoma en cuanto al número de certificaciones de denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas”. Alemparte subraya que el trabajo de la agencia se centra precisamente en amparar estos productos con calidad diferenciada, a los que se suman la agricultura ecológica y la artesanía alimentaria reconocida en la región.

No solamente es una etiqueta lo que identifica esos productos, sino lo que hay detrás" Martín Alemparte Vidal Director de AGACAL

Estos sellos de calidad son una garantía tanto para las empresas como para el consumidor, que cada vez muestra más cultura de revisar el etiquetado. Martín Alemparte destaca que el valor de estas certificaciones va más allá de lo visible: “No solamente es una etiqueta lo que identifica esos productos, sino lo que hay detrás”. El director de AGACAL explica que lo que se certifica es “la autenticidad, el origen y la garantía al consumidor de que lo que está consumiendo se corresponde realmente con el producto que pretendía llevar a su boca”.

COPE Galicia Cata de quesos en la zona de Galicia Calidade del Salón Gourmets

Un escaparate para la despensa gallega

El Pabellón 6 de IFEMA acoge el espacio de Galicia, donde las 29 empresas de sectores como el cárnico, la miel, los quesos y el vino exponen sus productos. Alemparte detalla que la iniciativa se complementa con “un túnel de todos los quesos gallegos, también de las mieles y de los vinos”. De esta forma, los visitantes pueden, no solo hablar directamente con los productores, sino también conocer en profundidad la diversidad de los “buques insignia” de la gastronomía gallega.

Que sean los propios productores los que se acerquen a dar a conocer su propio producto" Martín Alemparte Vidal Director de AGACAL

El apoyo de la Xunta es fundamental para que las marcas gallegas refuercen su presencia en el mercado. Además del espacio expositivo, se ha organizado un “aula de catas” que ofrece actividades constantes durante los cuatro días de feria. El objetivo es dar la máxima visibilidad y, sobre todo, “que sean los propios productores los que también se acerquen a dar a conocer su propio producto” ante el público interesado, consolidando así la imagen asociada al paradigma “Galicia Calidade”.