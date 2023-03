Publicada a contratación en réxime de concerto social de máis de 300 prazas en centros de día públicos autonómicos de alzhéimer

A través deste procedemento garántese a estabilidade na prestación deste servizo nos centros de titularidade autonómica e xestión externa de Ferrol, Ribeira, Lugo, Viveiro, Ourense, Moaña, Pontevedra e Vigo

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2023

publicou esta semana a asignación en réxime de concerto social de 314 prazas en centros de atención diúrna de Alzhéimer de titularidade autonómica. Destinarase un orzamento de 18,5 millóns de euros, o que permitirá empregar por vez primeira esta modalidade de contratación que garante a estabilidade na prestación do servizo.

Estes concertos terán unha duración inicial de catro anos e poderán renovarse ata acadar un máximo de dez. En concreto, este instrumento do concerto social aplicarase nas prazas de atención diúrna ás persoas con Alzhéimer e outras demencias neurodexenerativas que a Xunta ten en Ferrol, Ribeira, Lugo, Viveiro, Ourense, Moaña, Pontevedra e Vigo.

De feito, este procedemento establecerá como criterio de preferencia a concertación directa coas entidades de iniciativa social que actualmente xa están a prestar o servizo mediante contrato. Trátase de garantir a estabilidade tanto para estas entidades como para as persoas usuarias destes servizos, pois esta concertación directa supón unha continuidade na prestación do servizo actual o que se traduce nunha atención de calidade e centrada no usuario.

Con esta convocatoria, o Executivo autonómico consolida e garante o mantemento da rede pública de recursos de atención diúrna ao Alzhéimer.

Galicia é a única comunidade que conta cunha rede autonómica de centros de Alzhéimer e desde o ano 2009 duplicáronse o número de prazas públicas en centros de día especializados nesta patoloxía, ata superar nestes momentos as 500 por toda a Comunidade.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando