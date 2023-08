O proxecto europeo Navegando o futuro impulsado pola Xunta retoma a súa actividade con dúas formacións para promover a adopción de tecnoloxías avanzadas no tecido empresarial naval

Os eventos celebraranse os días 13 e 14 de setembro no Centro de Apoio Tecnológico á Indústria Metalomecânica en Oporto e no CIS Tecnoloxía e Deseño en Ferrol, respectivamente



Santiago de Compostela, 30 de agosto de 2023

O proxecto europeo Navegando o Futuro, posto en marcha en xuño pola Axencia Galega de Innovación (Gain), a través do CIS Tecnoloxía e Deseño, en colaboración coa Asociación Clúster Naval Galego (Aclunaga) e o Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (Catim), retoma a súa actividade este mes de setembro coa celebración de dúas formacións intensivas (bootcamps) orientadas a promover a adopción de tecnoloxías complexas no tecido empresarial naval da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal.

Os eventos, dirixidos a responsables de compras de empresas do sector, terán lugar o mércores 13 de setembro no Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica en Oporto e o xoves 14 no CIS Tecnoloxía e Deseño en Ferrol, respectivamente.

Con carácter previo a estas xornadas, levaranse a cabo dúas sesións formativas en liña os días 6 e 7 de setembro co obxectivo de familiarizar aos participantes cos conceptos que se poñerán en práctica posteriormente. Estas accións pretenden

facilitar a toma de decisións para a adquisición de tecnoloxías avanzadas acordes ás necesidades das pemes

, que permitan mellorar os seus procesos e contribúan a transformar a industria naval. As persoas interesadas poden inscribirse para o evento do CIS en

aclunaga@aclunaga.es

e

para o do Catim na seguinte ligazón:



Navegando o Futuro

contempla tamén o desenvolvemento de catro xornadas learning by doing (aprender facendo), que terán lugar no CIS Tecnoloxía e Deseño

para espertar novas vocacións tecnolóxicas no sector naval e garantir o relevo xeracional.

Nestas sesións formativas estudantes universitarios e de ciclos superiores de formación profesional coñecerán de preto os demostradores de

realidade virtual e aumentada, control dimensional sen contacto e fábrica virtual

desenvolvidos no proxecto Manufactur 4.0, achegándose dunha forma práctica ás tecnoloxías 4.0 que marcarán o futuro do naval.

Con estas actividades, Navegando o Futuro, financiado con fondos Feder no marco do programa POCTEC 2014–2020, busca consolidar a transición tecnolóxica e promover a innovación no sector naval da Eurorrexión Galicia–Norte de Portugal.





