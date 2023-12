O proxecto “O Camiño de Santiago” da Xunta ilumina desde hoxe e ata o 8 de xaneiro 18 monumentos da provincia da Coruña

Normal 0 21 false false false

A Coruña, 21 de decembro de 2023

O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor,

participou esta tarde no acendido do programa

, a iniciativa coa que a Xunta de Galicia iluminará este Nadal ata o 8 de xaneiro de xeito especial medio cento de monumentos e edificios emblemáticos do Camiño de Santiago, dos cales 18 están situados na provincia da Coruña. Están situados nas catro provincias e dan continuidade ao programa que se levou a cabo durante os anos anos.

Deste xeito, ademais da Igrexa de Santiago Apóstolo en Padrón, na provincia da A Coruña, tamén se iluminarán distintos monumentos do Camiño Portugués, Francés, Inglés, de Fisterra e Muxía e da Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla. Serán, en concreto, a Capela de Santa María Madalena en Ames, a Capela da Magdalena en Arzúa, a Igrexa de Santiago en Betanzos, o Edificio de Correos na Coruña, a Igrexa de Santiago de O Burgo en Culleredo, a Casa do Concello de Fene ou o Teatro Jofre de Ferrol.

Na provincia tamén se iluminarán o Faro de Fisterra, a Capela de San Roque de Melide, a oficina de Turismo de Muxía e a de Santa María de Ordes. Completan a listaxe o centro cultural Fernando Casas de Novoa en Oroso, o Torreón dos Andrade en Pontedeume, a Capela da Virxe de Guadalupe en Rianxo. En Santiago de Compostela iluminaranse tres edificios: o de San Caetano, a Torre da Berenguela da Catedral de Santiago e a Cidade da Cultura.

A iniciativa Acende o Camiño de Santiago enmárcase nas distintas accións que ten en marcha Turismo de Galicia nestas datas co seu produto de promoción Nadal en Galicia, que aglutina diferentes propostas que se celebran nas catro provincias e convida aos galegos e visitantes a coñecer o destino tamén en Nadal poñendo así en valor o seu potencial turístico.

Inclúense os beléns de Valga e de Begonte, ambos de interese turístico, xunto a outros situados en distintos lugares de Galicia, así como mercados navideños con artesanos, produtores, comerciantes que exhibirán e venderán os seus productos locais, pezas e colección de decoración nas principais cidades. Outras opcións de lecer familiar así como grandes espectáculos como OVO do Circo do Sol que conta co apoio económico da Xunta de Galicia e que se celebrará do 3 ao 7 de xaneiro en Santiago, así como visitas especiais a recursos como o Pazo de Lourizán, son outras das propostas que están recollidas nunha guía que se pode consultar na web de Turismo de Galicia.

Capela de Santa María Madalena

Camiño Portugués

Capela da Magdalena

Camiño Francés

Igrexa de Santiago

Camiño Inglés

Edificio Correos

Camiño Inglés

Igrexa de Santiago de O Burgo

Camiño Inglés

Casa do Concello

Camiño Inglés

Teatro Jofre

Camiño Inglés

Faro de Fisterra

Camiño Fisterra Muxía

Capilla de San Roque

Camiño Francés

Oficina de Turismo

Camiño Fisterra Muxía

Santa María de Ordes

Camiño Inglés

Centro Cultural Fernando Casas de Novoa

Camiño Inglés

Igrexa de Santiago Apóstolo

Camiño Portugués

Torreón dos Andrade

Camiño Inglés

Capela da Virxe de Guadalupe

Ruta do Mar de Arousa e Río Ulla

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

Catedral. Torre da Berenguela.

Cidade da Cultura





