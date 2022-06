O programa da Xunta de intercambio literario con Irlanda selecciona ao poeta lucense Jesús Castro

O director xeral de Cultura reúnese co escritor que se desprazará ao país para comezar a súa nova obra e reforzar así a proxección exterior das letras galegas

Con 17 anos recibiu o Premio Minerva de Poesía e recentemente o Premio de relato breve Nélida Piñón e o Premio Nacional de Poesía Pérez Parallé

Tras Xeorxia o ano pasado, nesta edición a convocatoria está dirixida a escritores galegos e irlandeses no marco da estratexia da Xunta por divulgar e difundir a literatura galega no exterior e apoiar aos profesionais da escritura





Santiago de Compostela, 23 de xuño de 2022

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, recibiu hoxe ao autor seleccionado para participar no programa de intercambio literario con Irlanda posto en marcha pola Xunta de Galicia. Trátase do poeta lucense Jesús Castro Yáñez, que comezou a súa traxectoria literaria moi mozo e con 17 anos gañou o Premio Minerva de poesía. Desprazarase en setembro a Irlanda para dar comezo coa súa nova obra e reforzar desde alí a proxección exterior das letras galegas.

Esta iniciativa naceu o ano pasado en colaboración coa Residencia Literaria 1863, dirixida pola poeta Yolanda Castaño. Enmárcase no traballo do Goberno autonómico por divulgar e difundir a literatura galega e apoiar aos profesionais da escritura. Nesta segunda edición o autor galego seleccionado traballará e investigará durante o mes de setembro coa colaboración do Centro Tyrone Guthrie de Annaghmakerrig. O lucense Jesús Castro recibe así unha bolsa de traslado, manutención e aloxamento ao longo dun mes neste centro, situado no campestre contorno de Newblis do Condado de Monaghan, Irlanda. Trátase da que fora casa familiar do director teatral Sir Tyrone Guthrie e que se emprega como retiro artístico. É un lugar de traballo residencial aberto a profesionais en todas as formas da arte.

