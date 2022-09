O programa coidados porta a porta da Xunta leva beneficiado a máis de 17.000 persoas maiores

Percorre todos os concellos galegos agás as sete cidades desde o mes de marzo ofrecendo servizos gratuítos de podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria



O Goberno galego segue achegando servizos ao rural galego a través do Servizo de Axuda no Fogar, que beneficia a máis de 24.000 persoas maiores; ou das casas do maior, que nestes momentos superan o centenar de centros

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitou esta mañá a unidade móbil do programa de Coidados porta a porta ao seu paso polo concello de Sober. Durante o encontro, sinalou que esta iniciativa leva beneficiado a 17.000 persoas maiores desde o pasado mes de marzo, cando comezou o seu percorrido por todos os concellos galegos agás as sete cidades.

O programa Coidados porta a porta ofrece servizos gratuítos de podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria a persoas maiores de 55 anos. Trátase dunha iniciativa da Consellería de Política Social e Xuventude para achegar esta atención ás proximidades dos fogares das persoas maiores, de maneira que conten con servizos na súa contorna e poidan seguir vivindo alí onde prefiran.

Antón Acevedo sinalou que para ser atendido en calquera dos autobuses do programa, que continuarán percorrendo todo Galicia, é necesario solicitar cita previa nos teléfonos 622 748 283 ou

O director xeral apuntou que o Goberno galego segue apostando por un rural con servizos que ofreza aos seus veciños todas as atencións que poidan necesitar. Neste sentido, lembrou que a Xunta segue reforzando o Servizo de Axuda no Fogar, que leva ás casas de 24.000 galegos a atención dun profesional especializado.

Así mesmo, destacou que se segue ampliando a rede de casas do maior. Estes centros, situados nos concellos menos poboados de Galicia, superan nestes momentos o centenar. Nestas instalacións, as persoas usuarias manteñan un ritmo de vida activo na súa propia contorna.

