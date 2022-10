O programa Coidados Porta a Porta da Xunta continúa o seu percorrido pola provincia de Lugo

Leva atendidas máis de 5000 persoas maiores desta provincia desde o mes de marzo



No conxunto da Comunidade son case 22.000 as persoas que recibiron xa atención gratuíta en podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria a través desta iniciativa

Folgoso do Courel (Lugo), 17 de outubro de 2022

O director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitou esta mañá a unidade móbil de Coidados Porta a Porta situada desde o martes e ata mañá na praza do Concello de Folgoso do Courel. Durante o encontro destacou que esta iniciativa continúa o seu percorrido por todos os concellos galegos, agás as sete cidades, a través do cal leva beneficiado a 22.000 persoas maiores. Tan só na provincia de Lugo son máis de 5000 as persoas maiores de 55 anos que recibiron os seus servizos gratuítos de podoloxía, audioloxía e estimulación da memoria.

Para participar neste programa, os usuarios tan só terán que solicitar cita previa

nos números de teléfono 622 748 283 ou 623 546 992, ou ben a través do seguinte enderezo electrónico:

. Por medio de oito autobuses, a Consellería de Política Social e Xuventude facilita coidados médicos e de saúde en xeral preto dos fogares das persoas maiores, evitándolles desprazamentos fóra da súa contorna e posibilitando que poidan seguir vivindo alí onde prefiran.

Este programa desenvolveuse por primeira vez de maneira piloto en 2019, cunha moi boa acollida entre os concellos e a veciñanza, de aí que este ano se recuperase e ampliase a todos os municipios galegos. O director xeral sinalou que esta iniciativa permite incidir na importancia de achegar os servizos ao carón das persoas maiores para que poidan vivir esta etapa das súas vidas onde eles prefiran.

Ademais deste programa, o Executivo autonómico está a reforzar outros servizos para que os maiores que viven en concellos pequenos teñan as atencións que necesitan para seguir coas súas vidas nas súas contornas. A este obxectivo responde o incremento do Servizo de Axuda no Fogar (SAF), co que se levan coidados profesionais aos domicilios dunhas 25.000 persoas; o deseño dunha nova estratexia de Teleasistencia, para aumentar nun 50% o número de maiores que contan con apoios tecnolóxicos nas súas vivendas ou as axudas para crear máis dun centenar de Casas do maior, pequenos centros para favorecer o envellecemento activo e saudable nos concellos de menos poboación.





