O programa de coidados Porta a Porta estará ata o xoves no Concello de Oroso

A Xunta prestou atención a máis 10.000 persoas de 150 concellos galegos en tres meses



Oito unidades móbiles percorren todos os concellos de Galicia, agás as sete cidades, ofrecendo servizos de audioloxía, podoloxía e estimulación da memoria



Desde o pasado mes de marzo oito unidades, como a que hoxe chegou a Oroso, percorren todos os concellos de Galicia, agás as sete cidades. Xa son máis de 10.000 persoas de 150 municipios distintos as que pasaron por estes dispositivos. En concreto, na provincia da Coruña, atendéronse a máis de 2500 persoas dende a posta en marcha do programa.

Na súa visita, Antón Acevedo puxo en valor a importancia de coidar aos maiores e o éxito que está a ter esta iniciativa, que lles permite contar con estes servizos ao lado das súas casas. O Executivo autonómico destina preto de 10 millóns de euros para o desenvolvemento desta acción pioneira.

Ademais de en Oroso, esta semana o Coidados Porta a Porta estará nos concellos de Ordes, Abadín, Friol, Catoira, Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa, A Illa de Arousa, Taboadela, San Cibrao das Viñas, Palas de Rei, O Pereiro de Aguiar, Cerceda, Trazo, Guntín e en Paderne de Allariz.

Pódese solicitar cita previa nos teléfonos 622 748 283 e 623 546 992 ou no correo electrónico coidadosportaaporta.politicasocial@xunta.gal.

