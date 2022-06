O programa de coidados Porta a Porta estará ata o mércores nos concellos de Ortigueira e As Somozas

Oito unidades móbiles percorren todos os concellos de Galicia, agás as sete cidades, ofrecendo servizos de audioloxía, podoloxía e estimulación da memoria de forma gratuíta

A próxima semana o servizo viaxará aos municipios de As Pontes, Mañón, A Capela e Monfero

As Somozas (A Coruña), 21 de xuño de 2022

A delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, acompañada do director xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria, Antón Acevedo, visitou hoxe a unidade de atención do programa de Coidados Porta a Porta ao seu paso polo concello das Somozas. Previamente, os responsables autonómicos achegáronse ao concello de Ortigueira onde tamén se atopa unha unidade de coidados durante estes días.

As oito unidades móbiles do programa visitan dende marzo deste ano todos os concellos de Galicia, agás as sete cidades, para ofrecer consultas gratuítas, mediante cita previa, de audioloxía, podoloxía e estimulación da memoria a maiores de 55 anos. Así, este servizo chegará a máis de 300 localidades, con profesionais de cada unha destas especialidades, e permanecerá entre tres e catro días en cada concello.

Durante o primeiro mes da iniciativa beneficiáronse veciños

máis de corenta concellos diferentes, grazas a un investimento entre 2022 e 2023 de case 10 M?. Ata este mércores os autobuses estarán nos municipios de Ortigueira e As Somozas. A próxima semana o servizo percorrerá as localidades de As Pontes, Mañón, A Capela e Monfero, dentro das comarcas de Eume e Ortegal.

O calendario do programa pode consultarse a través da páxina web da Consellería de Política Social e Xuventude (

https://politicasocial.xunta.gal/gl/recursos/plans–e–programas/coidados–porta–porta

). Para acudir é necesario solicitar cita previa nos teléfonos 622 748 283 ou 623 546 992 ou no correo electrónico coidadosportaporta.politicasocial@xunta.gal.





