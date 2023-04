Primeiras figuras do sector musical como Rodrigo Cuevas comparten a súa experiencia na aceleradora ‘Sonemerxente’ da Xunta e Fundación Paideia

Unha decena de novos artistas participan neste programa, que avanza na súa primeira fase de titorías grupais e personalizadas xunto a profesionais como os produtores Paco Loco e Javier Limón, a manager Eva Planas, a avogada Lucía Sánchez, Unai Fresnedo da axencia Taste The Floor ou Alberto Cantúa de Vive Suecia

A segunda etapa dedicarase á promoción e difusión dos proxectos a través da súa participación en circuítos de concertos, festivais, encontros cos medios de comunicación e asistencia a foros profesionais

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais da Xunta, Jacobo Sutil, asistiu esta mañá nos Estudios Mans da Coruña á apertura da sesión de mentorización que o cantante, compositor, músico e DJ asturiano Rodrigo Cuevas está a desenvolver xunto aos artistas seleccionados para participar na aceleradora musical Sonemerxente, iniciativa posta en marcha pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades baixo a xestión da Fundación Paideia.

Sutil animounos a aproveitar a oportunidade de aprender e avanzar nos seus respectivos proxectos musicais durante esta primeira fase do programa, que está a poñer á súa disposición sesións de titorías grupais e personalizadas da man de primeiras figuras do sector. É o caso de Rodrigo Cuevas, coñecido artista multidisciplinar e “axitador floclórico” moi vinculado a Galicia, onde viviu varios anos e onde mantén colaboracións con nomes como Ortiga ou Baiuca, entre outros. A través dos seus traballos, cos que está a obter unha gran repercusión mediática, reivindica o rural e o folclore sen barreiras, que aborda desde a electrónica e o underground.

Avanza así a primeira das dúas etapas que conforman Sonemerxente, no marco da que os participantes xa tiveron a oportunidade de afondar en diferentes facetas chaves para o desenvolvemento dunha carreira musical xunto a Paco Loco, produtor de Enrique Bunbury, Mikel Erentxun, Nacho Vegas ou Lori Meyers, entre outros moitos; a avogada Lucía Sánchez, filla do mítico guitarrista Paco de Lucía e especializada en dereito audiovisual e propiedade intelectual, e Patricia Portela, da axencia de comunicación cultural The Office.

Outros dos nomes confirmados para impartir as titorías de Sonemerxente, con sesións programadas ata finais do mes de xuño, son Eva Planas, business manager de Richie Hawtin e produtora no Festival Sonar; Javier Limón, compositor e produtor de estrelas como Paco de Lucía, Caetano Veloso ou Alejandro Sanz; Unai Fresnedo, da axencia e discográfica independente Taste The Floor, que conta entre os seus artistas con Quevedo, Natos y War, e Ayax y Prok; Alberto Cantúa, de Vive Suecia; Ángel Medina, enxeñeiro de son e masterización, ou Mariana Carballal, actriz e directora de cine.

Unha decena de novos artistas da escena musical galega como Adrian Timms, Anahí, Helena Egea, Hydn, Law, Moito!, Mondra, Paraíso Canto, Samudra Trio ou Zeltia Irevire están a participar nas diferentes accións desta primeira fase de aceleración de Sonemerxente, da que resultará a creación e gravación dos correspondentes produtos musicais, así como a elaboración dos seus plans de negocio.





