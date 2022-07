Preto dun milleiro de galegos do exterior percorren o último tramo do Camiño de Santiago na véspera da celebración do VI día da Galicia exterior

Preto dun milleiro de galegos do exterior percorreron esta tarde o último tramo do Camiño de Santiago dende o Monte do Gozo, dando así o pistoletazo de saída as actividades do VI Día da Galicia Exterior que se celebrará ao longo de todo o día de mañá en Santiago de Compostela. Nesta andaina estiveron acompañados polo secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, o xerente de Turismo de Galicia, Antonio Casas Calviño.

O VI Día da Galicia Exterior é unha xornada de confraternidade para celebrar o Ano Santo Xacobeo no que participarán 30 agrupacións culturais dos centros galegos do exterior que serán recibidas polos máximos representantes do Goberno galego e do Concello de Santiago. A trintena de grupos percorrerá as distintas prazas do casco histórico compostelán para realizar diferentes actuacións de baile e música galegas. Ademais, asistirán á celebración dunha misa na Praza da Quintana, serán obsequiados cun diploma pola súa participación no evento e presentados na Alameda de Santiago, onde se pechará a xornada cun concerto de Susana Seivane. Ao longo do día, tamén se poderá desfrutar dun paseo artesán con obradoiros na Ferradura deste parque.

