Preto dun centenar de participantes formáronse sobre inclusión grazas ás xornadas da Escola Galega do Deporte

Durante as xornadas establecéronse sinerxías entre as 45 federacións deportivas galegas asistentes de cara a seguir avanzando no que ao deporte inclusivo se refire co fin de ampliar a oferta deportiva de Galicia para o colectivo de discapacidade garantindo a súa inclusión

Normal 0 21 false false false

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2023

Ao redor de 90 persoas de 45 federacións deportivas de Galicia participaron na xornada formativa gratuíta sobre deporte inclusivo titulada: ‘Formación do persoal técnico deportivo para a inclusión das persoas deportistas con diversidade funcional’. Todos os participantes coincidiron en tratarse dunha experiencia enriquecedora xa que permitiu establecer sinerxías entre as federacións deportivas galegas asistentes de cara a seguir avanzando no que ao deporte inclusivo se refire co fin de ampliar a oferta deportiva de Galicia para o colectivo de discapacidade garantindo a súa inclusión. Cómpre lembrar que neste 2023 a Xunta de Galicia convoca a primeira orde específica de subvencións para a adquisición de equipamentos para deporte adaptado a clubs deportivos galegos que conten con licencias de deportistas con discapacidade na tempada 2022–2023 ou ben ao longo do exercicio 2023.

As xornadas contaron con catro módulos desenvoltos na Escola Galega de Administración Pública, o Servizo Provincial de Deportes de Vigo e o Servizo Provincial de Deportes da Coruña. O primeiro módulo tratou a diversidade funcional e do deporte como vehículo integrador; o segundo, estivo dedicado ao papel do adestrador na inclusión deportiva; o terceiro versou sobre as etapas do desenvolvemento dos nenos e nenas e como aproveitalas para a inclusión deportiva; e o cuarto e último, que tivo lugar o pasado 5 de xuño, tratou os valores e contravalores do deporte inclusivo.

As xornadas artelláronse a través da exposición de contido teórico, dinámicas grupais e a visualización de contido divulgativo. Dentro das xornadas formativas compartíronse experiencias de proxectos deportivos inclusivos postos en marcha en Galicia. O coordinador da xornada foi Marcos Vilasánchez, licenciado en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela e mestrado en Psicoloxía da Actividade Física e o Deporte. Cómpre salientar a participación nas xornadas de relatores como Juan Carlos Navarro Molinelli, adestrador e responsable do proxecto de Rubgy inclusivo do CRAT e responsable do rugby inclusivo da federación galega. Do mesmo xeito, compartíronse testemuñas de deportistas paralímpicos galegos e nacionais. As xornadas contan co apoio da plataforma educacional creada en 2018 #JuntosInvulnerables destinada á formación en valores inherentes en deporte dos nenos e nenas.

Os obxectivos da xornada foron reflexionar sobre as ferramentas necesarias para conseguir a inclusión no deporte; afondar no papel do corpo técnico como peza clave neste proceso; así como promover o emprendemento de proxectos deportivos inclusivos nas categorías de base das federacións e dos clubs deportivos galegos.

As federacións participantes foron as de Actividades Subacuáticas, Aeronáutica, Atletismo, Automobilismo, Bádminton, Baile Deportivo, Baloncesto, Béisbol e Sófbol, Bolos, Boxeo, Ciclismo, Columbofilia, Deporte Adaptado, Deporte Autóctono, Espeleoloxía, Esquí Náutico, Fútbol, Golf, Halterofilia, Hípica, Hóckey, Karate, Kickboxing, Kung Fu, Loita, Montañismo, Motonáutica, Motociclismo, Natación, Pádel, Pelota, Petanca, Piragüismo, Rugby, Salvamento e Socorrismo, Squash, Surf, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa, Tiro con arco, Tríatlon e Péntatlon Moderno, Vela, Voleibol e Ximnasia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando