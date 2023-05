Preto de 40 centros educativos intercambiarán boas prácticas docentes ao abeiro do programa "Observa_acción"

A Xunta impulsa esta iniciativa para fomentar o desenvolvemento das Competencias Profesionais Docentes e a aprendizaxe conxunta entre profesores

Favorécese o traballo en equipo do profesorado con intereses compartidos e mesmo se abre a porta á colaboración con centros doutras CCAA ou países

Santiago de Compostela, 6 de maio de 2023

Observa_Acción, convocado pola Xunta para fomentar o desenvolvemento das Competencias Profesionais Docentes e a aprendizaxe conxunta entre os profesores. Un total de 36 centros educativos galegos intercambiarán boas prácticas docentes ao abeiro da segunda fase do programa, convocado pola Xunta para fomentar o desenvolvemento das Competencias Profesionais Docentes e a aprendizaxe conxunta entre os profesores.

En concreto, o intercambio permite experimentar novas vías de formación do profesorado e favorecer a innovación educativa nos centros, ao tempo que se facilita aos docentes a posibilidade de observar de forma directa metodoloxías nos procesos de ensino–aprendizaxe, xeitos de relación e comunicación ou vías de xestión dos recursos propios e alleos que desenvolven outros centros. Así mesmo, favorécese o traballo en equipo do profesorado con intereses compartidos e mesmo se abre a porta á colaboración con centros doutras comunidades autónomas ou países.

Os centros seleccionados son os reflectidos na seguinte táboa:

CRA de Vilaboa Consuelo González Martínez

A primeira fase do programa, desenvolvida no primeiro trimestre do ano, consistiu na observación das prácticas metodolóxicas entre docentes do mesmo centro educativo. A terceira, prevista para o período outubro de 2023?febreiro de 2024, será de colaboración entre diferentes CCAA adheridas ao programa, incluíndo a recepción dun máximo de cinco docentes, durante un máximo de tres días, a centros doutras comunidades e viceversa para realizar a observación.

Finalmente a cuarta fase, de febreiro a xuño de 2024, será a de internacionalización. Consistirá nunha estadía nun centro educativo dun dos países socios europeos, o que permitirá aos docentes entrar en contacto coa realidade diaria dun sistema educativo nun contexto internacional.





