Preto de 7.200 estudantes de 205 centros aprenden este curso a través dos clubs de ciencias

O programa incorpora 42 centros co fin de promover coñecementos e técnicas para aumentar o interese do alumnado en especialidades como matemáticas e enxeñaría

Preto de 7.200 alumnos de 205 centros aprenden este curso as posibilidades das ciencias e a tecnoloxía a través do programa Club de Ciencia da Xunta de Galicia, cuxa resolución figura no Portal Educativo e que supón a incorporaron 42 novos centros e máis de 1.200 estudantes.