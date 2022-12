Preto de 250 profesionais do Sergas do ámbito da saúde materno-infantil asisten ás XV Xornadas de Saúde Perinatal e Reprodutiva

As Xornadas foron inauguradas pola xerente do Sergas, Estrella López–Pardo

Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2022

Un ano máis, a Subdirección Xeral de Atención Primaria do Sergas, a través da Axencia de Coñecemento en Saúde (ACIS), celebrou esta semana as Xornadas de Saúde Perinatal e Reprodutiva, que van xa pola décimo quinta edición, e que foron inauguradas pola xerente do Sergas, Estrella López–Pardo, no salón de actos da Escola Galega de Administración Pública.

A xornada despertou moito interese entre os e as preto de 250 profesionais presentes de distintas categorías, pero principalmente persoal de enfermería de distintas especialidades (matronas e de pediatría), Técnicos en Coidados Auxiliares de Enfermería e persoal medico de distintas especialidades (familiar e comunitaria, xinecoloxía e obstetricia, e pediatría).

Durante as xornadas, expertas e expertos nas distintas materias, presentaron diferentes temas como o diagnóstico de sospeita de endometriose a nivel de atención primaria, unha enfermidade inflamatoria estróxeno–dependente clinicamente relevante, de orixe descoñecida e que afecta a un significativo número de mulleres en idade reprodutiva. A xinecóloga e obstetra do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Helena Rodríguez, destacou o papel que os profesionais de atención primaria e dos dispositivos de urxencias teñen na sospeita da enfermidade.

Así mesmo, outra xinecóloga e obstetra do Hospital Universitario de Ourense, Susana Blanco, coordinadora da área de ecografía xinecolóxica, realizou unha revisión do estado do coñecemento científico actual sobre a prevención da preeclampsia, unha manifestación clínica da insuficiencia placentaria que aparece en aproximadamente un dez por cento de mulleres durante o embarazo, e que causa moribilidade materna e fetal que se pode complicar con eclampsia, polo que a prevención e detección precoz desta enfermidade son esenciais para previr secuelas a longo prazo.

Na Xornada tivo lugar unha interesante mesa redonda, na que se presentaron dúas experiencias de intervención comunitaria en saúde sexual e reprodutiva desde a perspectiva da saúde comunitaria, que permitiron dar a coñecer os interesantes proxectos levados a cabo por dúas matronas de atención primaria. Así, Laura Vila, matrona do centro de saúde de Carballiño, falou do programa de educación afectivo–sexual realizado nos centros de educación secundaria de Lugo “Queréndonos ben”, e, por outra banda, Mª Dolores Rodríguez, matrona do centro de saúde de Baltar–Portonovo, compartiu a súa iniciativa participativa coas mariscadoras, no marco da axenda 2030.

Finalmente, o xefe de servizo de Planificación Sanitaria, da Dirección Xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Francisco Represas, falou sobre os Plans locais de saúde elaborados, e animou a estas e outras matronas, a incluír as intervencións comunitarias relacionadas coa saúde sexual e reprodutiva das mulleres no Plan Local de Saúde do seu Servizo de Atención Primaria.

Na Xornada, tamén interveu o psicólogo da Asociación Española Contra o Cancro (AECC), Marcos Calvo, que aportou ferramentas útiles á hora de comunicar malas novas, para de seguido, a matrona Mª Carmen Grandío, do Hospital do Salnés, afondar nas vantaxes da continuidade de coidados proporcionados pola matrona durante o parto e o puerperio para a saúde perinatal.

A Xornada rematou coa intervención da enfermeira especialista en pediatría e Consultora de Lactancia Certificada (IBCLC, International Board Certified Lactation Consultant) no Hospital Teresa Herrera, que falou do papel clave que a enfermaría ten no apoio á lactación materna, para lograr que as nais que deciden aleitar ás súas crianzas, logren unha lactación materna exitosa, pero tamén para lograr que os neonatos ingresados e máis vulnerables, que non poden ser alimentados co leite das súas nais, reciban leite humana doada dos bancos de leite existentes no Sergas.





