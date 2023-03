O presidente da Xunta destaca que Galicia recuperou no 2022 o nivel de PIB prepandemia, antes que a media do conxunto de España

Resalta a boa recuperación da economía galega con récord histórico de exportacións e un crecemento do 3,8% no último ano

Considera a estabilidade galega como un factor fundamental no desenvolvemento dunha economía potente e diversificada

Pide ao Goberno central unha maior cogobernanza nos asuntos económicos que afectan á Comunidade e axilidade no reparto ás empresas dos Next Generation



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Vigo, 6 de marzo de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, destacou hoxe que Galicia logrou recuperar o nivel de PIB previo á pandemia durante o pasado ano, un fito que aínda non se conseguiu no conxunto de España. Durante o acto de presentación das previsións económicas de Funcas en Vigo, subliñou que o Goberno galego aposta por medidas que dean garantías e estabilidade, o que contribúe ao desenvolvemento dunha economía forte e diversificada.

Froito deste modo de traballar desde hai anos, Rueda resaltou que a economía galega está a recuperarse antes que outras Comunidades autónomas das consecuencias da pandemia. Nesta liña, lembrou que o PIB de Galicia superou os 68.800 M? en 2022, o que supón un incremento do 3,8 % nun ano e recuperar os niveis previos a crise económica derivada da Covid.

Ademais, subliñou que a Comunidade galega bateu un récord histórico de exportacións o pasado ano superando os 29.800 M? –un 18,3 % máis que no 2021– e que Galicia é a terceira comunidade con menor ratio de débeda por habitante. Alfonso Rueda destacou tamén o pulo que o turismo deu á economía galega durante o Xacobeo e adiantou que este ano podería ser aínda mellor pola recuperación plena da mobilidade internacional.

Non esqueceu o emprego. O presidente do Goberno galego chamou a atención sobre a necesidade de casar a oferta coa demanda, e máis nestes tempos nos que a economía está en plena transformación. Nese sentido, puxo como exemplo o modelo da Formación Profesional en Galicia e tamén programas como a Estratexia Retorna, que persegue o regreso dos galegos no exterior, con especial fincapé nos traballadores cualificados que poderán volver á súa terra cun contrato de traballo na man.

“Para ser realistas hai que ter datos rigorosos, que é o que nos permite ser previsibles e xerar as certezas que demandan os emprendedores, que son os que crean riqueza”, advertiu en relación á dación de contas que ofrece a Xunta.

Por outra banda, o presidente da Xunta destacou que Galicia está sendo capaz de atraer novos investimentos e proxectos empresariais que van ser estratéxicos para a economía galega nos vindeiros anos. De aí, sinalou, a importancia de que o Goberno central axilice a xestión dos fondos europeos para dar seguridade e certezas ás empresas que están pendentes deste financiemento.

Rueda lamentou que o Goberno non teña en conta ás comunidades en cuestións tan vencelladas á economía das autonomías como a chegada dos Next Generation, a transición enerxética, a ordenación do litoral ou o desenvolvemento da eólica mariña. Por iso, durante a súa intervención solicitou ao Executivo central unha maior cogobernanza nestes asuntos e tamén facilidades para que as empresas poidan optar a axudas directas coa axilidade que precisan.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando