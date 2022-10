Os preparativos da exposición da Xunta do Ano Picasso 2023 afrontan a súa fase final para divulgar a “galeguidade e vinculación coruñesa” do artista

A cinco meses da inauguración da mostra no Museo de Belas Artes da Coruña, culminouse xa a xestión coas entidades prestadoras e avánzase no futuro catálogo e nas ferramentas dixitais que a poidan complementar



Está comisariada por Antón Castro, Malén Gual e Rubén Ventureira coa coordinación xeral de Ángeles Penas e a participación do equipo técnico–facultativo do museo

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

A Coruña, 25 de outubro de 2022

O director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, e o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, mantiveron hoxe unha xuntanza de traballo cos comisarios da exposición Picasso, blanco no recordo azul na que a Xunta leva case dous anos traballando e cuxos preparativos entran xa na súa fase final. Na reunión participaron os comisarios

Antón Castro, Malén Gual e Rubén Ventureira a directora do Museo de Belas Artes da Coruña, Ángeles Penas, e membros do equipo técnico–facultativo do museo.

“A cinco meses da súa inauguración continuamos avanzando e ultimando xa os detalles da man de todo o equipo técnico”, expresou o representante da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades. De feito, a Xunta ten xa rematada a xestión coas entidades prestadoras de obras e definido o contido, así como avanzando no futuro catálogo.

Da man dos comisarios, os traballos céntranse agora na definición das ferramentas dixitais que poidan enriquecer a mostra así como nas actividades complementarias coa intención de chegar ao máximo público posible.

Como expresou Anxo M. Lorenzo, esta será unha das 16 grandes exposicións do programa oficial do Ano Picasso 2023 que se van programar en distintas cidades España e “cada unha delas conta cun perfil moi diferenciado”.

En Galicia, a única incluída nesta programación é a proposta da Xunta que terá “un perfil moi diferenciado e específico” con respecto ás demais xa que “insistiremos na galeguidade e vinculación coruñesa de Picasso, un ámbito da súa biografía que está sen explorar”, expresou.



Picasso, blanco no recordo azul

será inaugurada o 23 de marzo de 2023 no Museo de Belas Artes. A mostra estará composta por un cento de pezas que repasarán a pegada galega do pintor coa colaboración de distintos museos, institucións e coleccionistas privados.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando