Pre-acordo na Mesa polo impulso da actividade económica das Pontes para garantir o emprego das auxiliares nas labores de pre-desmantelamento

O avance nas negociacións foi adoptado coa unanimidade de todos os integrantes da mesa entre os que están representados a Xunta de Galicia, que preside este órgano a través da Consellería de Economía, o Goberno central, o Concello das Pontes, as tres organizacións sindicais ? CCOO, UGT e CIG ? a Confederación de Empresarios e as asociacións empresariais da zona, xunto con Endesa



O pre–acordo implica a selección preferente dos traballadores das auxiliares co obxectivo do mantemento do emprego durante os traballos de pre–desmantelamento da térmica pontesa



A conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, anunciou esta tarde o pre–acordo alcanzado no seno da Mesa para o impulso da actividade económica das Pontes co obxectivo do mantemento do emprego dos traballadores das empresas auxiliares da térmica pontesa durante as labores de pre–desmantelamento da central.

Así as cousas, na xuntanza de hoxe acordouse aceptar a nova proposta de Endesa, condicionada, entre outras cuestións, á incorporación á Mesa da empresa que resulte adxudicataria dos traballos de pre–desmantelamento, co fin de garantir a selección preferente dos traballadores das actuais auxiliares e co obxectivo do mantemento do emprego.

No encontro participaron a delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, o alcalde das Pontes, Valentín González Formoso, así como representantes de Endesa, da CIG, UGT e CCOO, da Confederación de Empresarios, da Asociación de Empresarios Seara, da Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios das Pontes, así como da Xunta e do Instituto de Transición Justa.

Lorenzana amosou ao remate da reunión desta tarde a súa satisfacción polo pre–acordo alcanzado e o avance das negociacións e destacou a unidade de acción dos integrantes da Mesa na defensa do futuro dos empregados das auxiliares da térmica pontesa, logo do peche imposto polo Goberno central o pasado mes de agosto.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando