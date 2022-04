Portugal homenaxea a contribución do traballo dos galegos no Alto Douro ao desenvolvemento vitivinícola desta zona e á posta en valor como paisaxe cultural

?O director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea participou hoxe na preestrea dofilme documental “Galegos D’Ouro” no Día Internacional dos Monumentos e Sitios Patrimonio Mundial da Unesco

?O documental narra a historia dos galegos que migraron a zona do Alto Douro en Portugal para traballar nos viñedos, salientando que algúns deles acabaron converténdose en personaxes icónicos das marcas mais importantes do viño de Porto

Peso da Régua (Portugal), 18 de abril de 2022.–

O director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, Jesús Gamallo, participou hoxe na presentación da preestrea

do documental Galegos D’Ouro

,

xunto co presidente da Comisión e Coordinación e Desenvolvemento Rexional do Norte

CCDR–Norte), António Cunha. Este documental é o resultado dunha coprodución entre a RTP e a TVG, co apoio do CCDR–Norte.

Esta presentación enmárcase nos actos do día mundial dos Monumentos e Sitios declarados pola UNESCO Patrimonio Mundial e no 20 aniversario do Douro Vinhateiro como paisaxe cultural.

O documental evoca a historia de vida e traballo dos galegos na Rexión Demarcada do Douro, e tamén o seu esforzo e dedicación na estruturación do territorio de viñedos de montaña e a paisaxe cultural. Galegos D?Ouro é unha testemuña a este papel histórico de Galicia na Rexión Norte.

O director xeral agradeceu o recoñecemento aos galegos que emigraron para contribuír o desenvolvemento desta rexión vinícola a través da construción de socalcos e salientou que os seus descendentes deran o nome a unha das marcas mais recoñecidas. Así mesmo, Jesús Gamallo lembrou que o recoñecemento como patrimonio mundial implica tamén unha obriga para o mantemento sostible do territorio para seguir desfrutando dos beneficios en materia turística, gastronomía e de visibilidade da zona. Neste sentido, as actuais prioridades europeas de transición verde ou de defensa do medio ambiente, fan posible que no futuro póidanse realizar proxectos conxuntos entre zonas vinícolas de Galicia e o Norte de Portugal.

A actividade enmarcouse dentro da conferencia Para que serve un Patrimonio da Humanidade e foi organizada pola CCDR–NORTE e a Dirección Rexional de Cultura do Norte, contando co apoio da Fundação Museu do Douro, a liga dous Amigos do Douro Património Mundial e o Concello de Peso dá Régua. Esta conferencia marca as conmemoracións do Día Internacional dos Monumentos e Sitios e o inicio dun ciclo de conferencias que se celebrará no marco das celebracións do 20º aniversario da clasificación da Rexión Vitivinícola do Alto Douro como Patrimonio Mundial.

