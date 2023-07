Portos de Galicia e as federacións de confrarías coinciden na vontade de traballar coordinados para proseguir co desenvolvemento dos peiraos

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 19 de xullo de 2023

O presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, mantivo esta mañá unha reunión cos presidentes das federacións galega e provinciais de confrarías de pescadores para afondar nos eixos de traballo e colaboración entre ambas partes para continuar avanzando no desenvolvemento dos peiraos de titularidade autonómica.

José Antonio Álvarez puxo en común cos presidentes da Federación Galega de Confrarías de Pescadores e das tres provinciais –A Coruña, Lugo e Pontevedra– as principais liñas de actuación do ente dependente da Consellería do Mar así como as problemáticas e necesidades dos colectivos profesionais de cada zona. Nesta liña, ambas partes coincidiron na evolución positiva das instalacións portuarias e na vontade de seguir traballando conxuntamente para avanzar nesa tendencia.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando