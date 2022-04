Por primeira vez en Galicia, os profesionais de fisioterapia poderán recibir, a través de XIDE, consultas a demanda solicitadas directamente pola poboación

O conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, mantén unha reunión co presidente do Colexio Oficial de Fisioterapeutas de Galicia e co grupo de traballo encargado de definir os motivos de consulta susceptibles de ser atendidos por este colectivo

O Sistema de xestión integrada da demanda en equipo está instalado, actualmente, en sete servizos de atención primaria e leva rexistradas máis de 29.500 citas





