Ponte...nas Ondas! Supera o último trámite previo para poder entrar no Rexistro de Boas Prácticas da Unesco

A candidatura de Galicia e Portugal obtén informe de inscrición favorable, o paso anterior á decisión final do 17 Comité Intergubernamental para a Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial que se celebrará en Rabat a finais deste mes

Resalta “a combinación de radio, educación e patrimonio cultural” nas escolas a ambos lados da fronteira para que a mocidade se implique nas súas tradicións

Os examinadores consideran que este modelo sería exportable, especialmente a países en desenvolvemento, pois “fomenta a paz e o entendemento intercultural”

Sería a primeira distinción nesta materia para Galicia, a quen os avaliadores felicitan polo expediente, “un arquivo ben preparado que destaca a participación”

Santiago de Compostela, 1 de novembro de 2022

Ponte... nas Ondas!, a candidatura conxunta da Galicia e Portugal que aspira a entrar no Rexistro de Boas Prácticas de Salvagarda do Patrimonio Cultural Inmaterial da Unesco, vén de superar o último trámite necesario previo á súa inscrición. O órgano de avaliación acaba de emitir

informe favorable

, polo que recomenda que a proposta sexa inscrita, algo que se decidirá no 17 Comité Intergubernamental que se celebrará en Rabat do 28 de novembro ao 3 de decembro.

En total, catro candidaturas de todo o mundo aspiran a obter este recoñecemento. Para Galicia sería a primeira distinción nesta materia. No informe, que xa está a ser analizado pola Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades, os examinadores felicitan aos responsables “por un arquivo ben preparado que destaca a participación”. O propio conselleiro Román Rodríguez participou hai uns días nun acto en Santiago onde transmitiu o seu apoio á candidatura, presentada en marzo de 2021 coa mediación da Xunta.

Ponte... nas Ondas (PNO!) naceu hai máis de 25 anos nas escolas de Salvaterra de Miño e Monção e desde entón non deixou de medrar. Co impulso da Asociación Cultural e Pedagóxica do mesmo nome, o seu obxectivo “é salvagardar o patrimonio cultural inmaterial na fronteira portuguesa–galega mediante a creación de espazos nos que o patrimonio pode practicarse e transmitirse ás xeracións máis novas”, indica o informe.

Este modelo de ensinanza bota man das tecnoloxías da información e as comunicacións, nomeadamente da radio, na súa aplicación. Precisamente, en opinión dos examinadores da Unesco, “a combinación de radio, educación e patrimonio cultural é unha fórmula eficaz de salvagarda” nas escolas a ambos lados da fronteira galego–portuguesa.

Isto, afirman ,“permitiu que os mozos se impliquen nas súas propias tradicións” e “crea conciencia sobre a importancia do patrimonio cultural inmaterial”. Para logralo ao longo deste tempo concorreron factores como a formación do profesorado, a presenza de especialistas, o uso das tecnoloxías da información e os recursos radiofónicos.

“A integración da cultura intanxible no sistema educativo é outro resultado efectivo e factible do proxecto”, conclúe o informe, no que se subliñan os esforzos por un “desenvolvemento social inclusivo, o diálogo intercultural e a igualdade de xénero”.

Así mesmo, consideran que Ponte... nas Ondas! “fomentaría a paz e a cooperación entre sociedades de diferentes países”, especialmente en comunidades transfronteirizas en países en desenvolvemento. Por iso, opina que o modelo é exportable a nivel internacional.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando